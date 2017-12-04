مصر تستهدف زيادة حقول القمح إلى 3.6 مليون فدان

خالد بدر الدين أعلن حامد عبد الدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة المصرية لرويترز اليوم الاثنين إن مصر، أكبر بلد مستورد للقمح في العالم، تخطط لزراعة 3.6 مليون فدان بالقمح هذا الموسم ارتفاعا من حوالي 3 ملايين فدان العام الماضي. وذكرت وكالة رويترز أن موسم حصاد القمح في مصر يمتد عادة في الفت

خالد بدر الدين

أعلن حامد عبد الدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة المصرية لرويترز اليوم الاثنين إن مصر، أكبر بلد مستورد للقمح في العالم، تخطط لزراعة 3.6 مليون فدان بالقمح هذا الموسم ارتفاعا من حوالي 3 ملايين فدان العام الماضي.

وذكرت وكالة رويترز أن موسم حصاد القمح في مصر يمتد عادة في الفترة من أبريل إلى يوليو وتجري حاليا زراعته حيث تم بالفعل زرع حوالى 1.6 مليون فدان حتى الآن .

وقالت الحكومة المصرية إنها تخطط لشراء حوالي 7 ملايين طن من القمح من الخارج لتعويض النقص المحلي خلال السنة المالية الحالية التي بدأت في الأول من يوليو الماضي وكانت اشترت في موسم حصاد العام الماضي حوالى 3.4 مليون طن من القمح من المزارعين المحليين.