مصر تستهدف زراعة 100 مليون شجرة زيتون

متابعات قال المدير التنفيذي للمجلس الدولي للزيتون عبد اللطيف غديرة اليوم الخميس أن مصر تخطط لزراعة 100 مليون شجرة زيتون خلال خمسة أعوام في إطار مشروع المليون فدان بالإضافة إلى التعاون الثلاثي مع قبرص واليونان في مجال زراعة أشجار الزيتون.ووفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، اكد غديرة

متابعات

قال المدير التنفيذي للمجلس الدولي للزيتون عبد اللطيف غديرة اليوم الخميس أن مصر تخطط لزراعة 100 مليون شجرة زيتون خلال خمسة أعوام في إطار مشروع المليون فدان بالإضافة إلى التعاون الثلاثي مع قبرص واليونان في مجال زراعة أشجار الزيتون.

ووفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، اكد غديرة خلال لقاء مع وزير الخارجية سامح شكرى علي أهمية تواجد مصر في المجلس علي ضوء أهمية مصر في صناعة زيت الزيتون والربحية البالغة لإنتاج الزيتون في منطقة البحر المتوسط.

وذكر المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ان المسؤلين رحبا بعودة مصر إلي المجلس حيث تم استكمال إجراءات الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 2015 علما بأنه من المقرر أن تترأس مصر المجلس في عام 2019.

وعبر المدير التنفيذي للمنظمة عن تطلعه لزيارة مصر في مارس 2018 لبحث آفاق التعاون بين مصر والمجلس خلال الفترة المقبلة.