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مصر تستهدف تمويلات بقيمة 1.5 تريليون جنيه عبر الاقتراض وأدوات الدين في 2023

لتغطية احتياجات عجز الموازنة وإهلاكات القروض

مصر تستهدف تمويلات بقيمة 1.5 تريليون جنيه عبر الاقتراض وأدوات الدين في 2023
منى عبدالباري

منى عبدالباري

1:00 م, الأحد, 26 يونيو 22

تعتزم مصر توفير تمويلات قيمتها 1.5 تريليون جنيه عبر الاقتراض وإصدارات أدوات دين حكومية (أذون – سندات .. الخ) بخلاف الأسهم العام المالي المقبل 2022 – 2023.

لتغطية احتياجات عجز الموازنة وإهلاكات القروض

وتغطي هذه التمويلات الاحتياجات اللازمة لتغطية عجز الموازنة للدولة، وإهلاك القروض المطلوب سدادها خلال العام المالي القادم، وفقا للبيان التحليلي لموازنة 2022 – 2023.

ويقدر حجم الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم بنحو 1.523 تريليون جنيه بمشروع الموازنة العامة للدولة 2022-2023 مقابل نحو 1.068 تريليون جنيه بموازنة السنة المالية الحالية 2021-2022 أي بزيادة قدرها 455.1 مليار جنيه، ما يعادل نسبة 42.6%، وفقا للبيان.

جدير بالذكر أن مجلس النواب وافق في وقت سابق من الشهر الجاري على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للسنة المالية المقبلة والبالغ إجمالي مخصصاتها اكثر من 3 تريليونات جنيه، وإيراداتها 1.5 تريليون جنيه، ومصروفاتها 2.71 تريليون جنيه.

منى عبدالباري

منى عبدالباري

1:00 م, الأحد, 26 يونيو 22