مصر تستهدف تحقيق صادرات خدمات رقمية 9 مليارات دولار عام 2026

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمتابعة إستراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد. وفي مستهل اللقاء، أشار رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع يهدف إلى متابعة مستجدات الإستراتيجية، التي تهدف إلى مضاعفة حجم الصادرات المصرية من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود، وتعزيز تنافسية مصر في مجالات البحث والتطوير وخدمات القيمة المضافة، بما يسهم في تسريع وتيرة نمو اقتصاد المعرفة.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى حجم الزيادة الحاصلة في أعداد العاملين المتخصصين في تصدير الخدمات الرقمية (العاملين في صناعة التعهيد، والمهنيين المستقلين)، منذ انطلاق الإستراتيجية،

موضحًا أنه من المستهدف أن يبلغ عدد العاملين المتخصصين في تصدير تلك الخدمات نحو 550 ألف متخصص عام 2026.

ولفت إلى أن المستهدف تحقيقه من صادرات الخدمات الرقمية في عام 2026 يبلغ نحو 9 مليارات دولار.

واستعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، برامج تحسين مهارات الخريجين والعاملين بصناعة التعهيد، موضحًا أنها مصممة لزيادة المعروض من المهارات والكوادر المتخصصة في مجالات التعهيد المختلفة، إضافة إلى برامج اللغات والمهارات الشخصية والإدارية والقيادية.

وأشار إلى الدعم المقدم من قبل الوزارة للشركات، ودعم تنفيذ برامج الإستراتيجية، من حوافز عينية، وأنشطة التسويق الخارجية التي تهدف إلى تعزيز النظرة العالمية لمصر، وأنشطة التسويق الداخلي التي تهدف إلى تعزيز صورة صناعة مراكز الاتصال في مصر لدى الخريجين.