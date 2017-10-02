مصر تستهدف تحصيل 54.545 مليار جنيه ضريبة سجائر ودخان

خالد بدر الدين:كشفت وثيقة حكومية أن مصر تستهدف زيادة الإيرادات من ضريبة السجائر والدخان بحوالى 7 مليارات جنيه، (395 مليون دولار)، ليصل إجمالى إيرادات هذه الضريبية إلى حوالى 54.545 مليار جنيه في السنة المالية الحالية 2017-2018، التي تنتهي في 30 يونيو المقبل.وأضافت الوثيقة التي نشرتها



خالد بدر الدين:



كشفت وثيقة حكومية أن مصر تستهدف زيادة الإيرادات من ضريبة السجائر والدخان بحوالى 7 مليارات جنيه، (395 مليون دولار)، ليصل إجمالى إيرادات هذه الضريبية إلى حوالى 54.545 مليار جنيه في السنة المالية الحالية 2017-2018، التي تنتهي في 30 يونيو المقبل.

وأضافت الوثيقة التي نشرتها وزارة المالية على موقعها الإلكتروني باسم الإصدار الرابع من “موازنة المواطن”، أن الحكومة تستهدف مراجعة المعاملة الضريبية للسجائر والدخان، بما يحقق حصيلة إضافية بحوالى 7 مليارات جنيه، أو ما يعادل نسبة 0.2 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وذكرت وكالة رويترز، أن الحكومة المصرية تطبق إصلاحات اقتصادية منذ نهاية 2015 سعيا لإنعاش الاقتصاد، شملت زيادة أسعار الطاقة والدواء وتحرير سعر الصرف، وإقرار قوانين جديدة للاستثمار، والخدمة المدنية، وتعديلات على قانون ضريبة الدخل، وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة، والموافقة مبدئيا على قانون الإفلاس.

كانت الشركة الشرقية إيسترن كومباني (الشرقية للدخان) الحكومية، التي تحتكر صناعة السجائر في البلاد، قد رفعت أسعار خمسة أصناف من السجائر بين 0.50 جنيه و2.25 جنيه في يوليو الماضي.

وتنتج الشرقية للدخان السجائر، وتبغ الغليون، والسيجار، والمعسل، وتعمل في تصنيع السجائر للشركات الأجنبية وتوزيعها مقابل نسبة من المبيعات، على أن توفر الشركات الأجنبية الخامات اللازمة لتصنيع سجائرها في مصر، وتبلغ الحصة السوقية للشركة 70 %، مقابل 30 % للشركات الأجنبية.

