«مصر» تستقر فى المركز 25 بقائمة الدول الأعلى مبيعاً

استقر ترتيب مصر بالمركز الـ 25 فى قائمة الدول الأعلى مبيعًا للسيارات بنهاية النصف الأول من العام الحالى بعدما تمكنت من بيع 128.8 ألف سيارة، مقارنة مع مبيعات نفس الفترة من العام الماضى والتى بلغت 93.7 ألف وحدة، بنسبة نمو بلغت %37.5 وذلك بحسب البيانات والأرقام الصادرة عن كل من وكالة فوكاس 2 موف الأمريكية لأبحاث أسواق السيارات، والرابطة العالمية لصناعة السيارات OICA.

وارتفعت حصة مصر من إجمالى مبيعات السوق العالمية من السيارات خلال الشهور الستة الأولى من 2021 فى الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو لتسجل %0.4 مقارنة مع حصتها خلال الفترة ذاتها من العام الماضى والتى بلغت %0.3.

واحتلت مصر المركز الثانى كأكبر سوق لبيع المركبات فى قارة أفريقيا خلال النصف الأول بعد أن جاءت جنوب أفريقيا فى المركز الأول بعدما سجلت مبيعاتها خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو 2021 بما يقرب من 222.9 ألف سيارة، مقارنة مع مبيعاتها خلال الفترة ذاتها من العام الماضى والتى بلغت 160.6 ألف وحدة، بنمو بلغ %38.8.

وتمكنت سوق السيارات فى جنوب أفريقيا من الاستحواذ على حصة سوقية تصل إلى %0.6 من إجمالى مبيعات العالم من المركبات بشتى أنواعها سواء ملاكى أو تجاري.

وتأتى معدلات نمو مبيعات السيارات فى مصر مغايرة بالكامل لما ورد بتقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، والذى أشار فى تقريره نصف السنوى عن الفترة المنتهية فى يونيو 2021 إلى نمو مبيعات السوق بشتى فئاته من ملاكى وأوتوبيسات وشاحنات بنسبة تصل إلى %53 لتسجل 138.3 ألف مركبة، مقابل 90.4 ألف وحدة مباعة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأشار «أميك» إلى نمو مبيعات السيارات الملاكى خلال النصف الأول من العام الحالى بنسبة تصل إلى %63 لتقفز إلى 101 ألف سيارة مباعة، مقابل 62.2 ألف مركبة مباعة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتسيطر سيارات الركوب المستوردة على مبيعات السوق المحلية فى مصر خاصة فى ظل الإمتيازات الجمركية التى تتمتع بها السيارات الأوروبية، والتركية وفقًا لإتفاقيتى الشراكة الأوروبية، والمنطقة الحرة التركية واللتين دخلتا حيز التنفيذ بداية عامى 2019، و2020 على الترتيب.

وقفزت مبيعات السيارات المستوردة خلال النصف الأول من العام الحالى فى مصر بنسبة %63 لتسجل 73.9 ألف مركبة، مقابل 45.3 ألف وحدة مباعة خلال الفترة ذاتها من العام الماضى، لتقفز حصتها السوقية من إجمالى مبيعات السوق إلى %73.1 بنهاية يونيو 2021، مقابل %72.9 خلال 2020.

كما ارتفعت مبيعات السيارات المجمعة فى مصر بنسبة تصل إلى %61.3 لتسجل 27.1 ألف سيارة خلال النصف الأول من العام الحالى، مقابل 16.8 ألف مركبة مباعة خلال الفترة ذاتها من العام الماضى، لتهبط حصتها السوقية إلى %26.9 خلال 2021، مقابل %27.1 من إجمالى مبيعات السوق خلال 2020.