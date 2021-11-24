اقتصاد وأسواق

مصر تستقبل 3 ملايين و688 ألف جرعة من لقاحي جونسون وأسترازينيكا

وذلك ضمن خطة الدولة للتوسع والتنوع في توفير لقاحات فيروس كورونا، حفاظاً على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.
المرسي عزت 10:55 م, الأربعاء, 24 نوفمبر 21 10:55 م, الأربعاء, 24 نوفمبر 21

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أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، استقبال مصر 3 ملايين و 688 ألفًا و500 جرعة من لقاح فيروس كورونا بمطار القاهرة الدولي، وذلك ضمن خطة الدولة للتوسع والتنوع في توفير لقاحات فيروس كورونا، حفاظاً على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

وأشار الوزير إلى أن شحنات اللقاحات شملت مليونين و388 ألفًا و500 جرعة من إنتاج شركة “أسترازنيكا” عبر آلية “كوفاكس” بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (GAVI).

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بالإضافة إلى 1.3 مليون جرعة من إنتاج شركة “جونسون أند جونسون”، مقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية عبر آلية “كوفاكس” أيضًا.

وأكد الوزير أن تلك الشحنات ستخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل توزيعها على مراكز التطعيمات على مستوى الجمهورية.

موضحا أن لقاح “جونسون أند جونسون” عبارة عن جرعة واحدة فقط، بينما لقاح “أسترازنيكا” عبارة عن جرعتين، يفصل بينهما 28 يومًا، واللقاحان حاصلان على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية، وهيئة الدواء المصرية.

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جدير بالذكر أن مصر استطاعت في وقت وجيز توفير جميع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، والتي شملت لقاحات سينوفاك، وسينوفارم، وأسترازنيكا، وسبوتنك، وجونسون آند جونسون، وفايزر، ومودرنا، وذلك ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وتناشد وزارة الصحة والسكان، المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة https://egcovac.mohp.gov.eg/#/registration لتلقي لقاحات فيروس كورونا، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، من خلال التعاون الدائم مع المنظمات والجهات الدولية؛ بما يضمن الحفاظ على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

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بقلم المرسي عزت

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