مصر تستقبل مليونا و 500 ألف جرعة من لقاح «أسترازينيكا»

استقبلت مصر منذ قليل بمطار القاهرة الدولي مليون و500 ألف جرعة جديدة من لقاح أسترازينيكا

استقبلت مصر منذ قليل بمطار القاهرة الدولي مليون و500الف جرعة جديدة من لقاح أسترازينيكا، واستقبلت مصر مؤخرا عدة ملايين اللقاحات المستخدمة في مواجهة فيروس كورونا.

وتتفاوض مصر مع العديد من الجهات المانحة للقاحات لتوفيرها للمواطنين.

كما تقوم مصر بتصنيع لقاح سينوفاك الصيني داخل مصنع فاكسيرا بمدينة السادس من أكتوبر، بما يوفر احتياجات المواطنين من اللقاح .

ويوجد بمصر عدد متنوع من اللقاحات المستخدمة لمواجهة فيروس كورونا منها ، لقاح سينوفاك وسينوفارم، وجونسون آند جونسون، وأسترازينيكا، وسبوتنك v.

كما يصل مصر خلال الفترة القليلة المقبلة، لقاح فايزر ، بعد استيراد عدد من الثلاجات المستخدمة في حفظ اللقاح.

كما تتفاوض وزارة الصحة والسكان مع شركة موديرنا لتصنيع اللقاح بالسوق المصرية، تمهيدا لتوفيره محليا وافريقيا.

وشهدت الأيام القليلة الماضية اقبالا متزايدا علي التسجيل للحصول علي لقاحات كورونا .

وبدأت العديد من الجهات المحلية الحصول علي لقاحات كورونا تشمل الشركات الصناعية والبنوك والعاملون في القطاع السياحي والطبي، وكذلك العاملون في القطاع التعليمي قبل الجامعي والجامعي، وغيره من المواطنين.