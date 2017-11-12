مصر تستعيد منصب نائب الاتحاد الدولي للشاحنين عن أفريقيا

أحمد مصطفى: معدل الدخل العالمي للنقل الدولي واللوجيستيات 700 مليار دولار المال-خاص فاز المهندس أحمد مصطفى، عضو مجلس إدارة شعبة خدمات النقل الدولي ورئيس الاتحاد العام لنقابات المستخلصين بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للشاحنين ومقدمي الخدمات اللوجيستية "الفياتا" عن منطقة…

أحمد مصطفى: معدل الدخل العالمي للنقل الدولي واللوجيستيات 700 مليار دولار

المال-خاص

فاز المهندس أحمد مصطفى، عضو مجلس إدارة شعبة خدمات النقل الدولي ورئيس الاتحاد العام لنقابات المستخلصين بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للشاحنين ومقدمي الخدمات اللوجيستية “الفياتا” عن منطقة أفريقيا الشرق الأوسط.

وجاء ذلك في اجتماع الجمعية العمومية التي انعقدت بمدينة كوالالامبور في ماليزيا على هامش اجتماعات كونجرس الفياتا السنوي.

وفي هذا السياق، أعرب المهندس أحمد مصطفى عن سعادته باستعادة مصر لهذا المنصب بعد غياب دام أكثر من أربع سنوات بعد اعتذار اللواء/ مازن نديم الذي شغل المنصب من عام 2009 إلى عام 2013.

وصرح مصطفي أن المنافسة على المنصب كانت شديدة وفوز مصر بالمنصب يدعم حركة النقل الدولي واللوجيستيات في مصر ويتيح فرصة متميزة للترويج للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وقد قامت البعثة المصرية الخاصة بالنقل الدولي واللوجيستيات بحضور أكثر من 13 اجتماعاً في عدد من الدول منها تنزانيا والمغرب وسويسرا حتى تثنى لمصر الفوز بهذا المنصب.

وأضاف أن معدل الدخل العالمي للنقل الدولي واللوجيستيات يبلغ 700 مليار دولار – أي 15% من حجم التجارة العالمية.

وأكد المهندس أحمد أن تواجد مصر في هذا المنصب يدعم نمو سوق الشحن في مصر، فضلاً عن توفير كل ما هو جديد في مجال النقل الدولي واللوجيستيات؛ بما في ذلك المد التكنولوجي واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الأسواق، إلى جانب الإفادة العظيمة في الدورات التدريبية بأسس ومعايير عالمية لكل العاملين والمعنيين بالمجال، مشيراً إلى أنه تقدم بطلب لاتحاد الفياتا لاستضافة مصر اجتماع المنطقة لعام 2019 أو 2020.

يذكر أن مصر استضافت في وقت سابق اجتماع المنطقة، وفي 2011 اجتماع كونجرس الفياتا (والذي يشمل كل المناطق أوروبا، وآسيا، والأمريكيتين، وإفريقيا والشرق الأوسط) بحضور أكثر من 1000 شخص من رجل أعمال وممثلين عن منظمات تُعْنى بالنقل الدولي واللوجيستيات ومنظمة الجمارك العالمية والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية والاتحاد الأوروبي والكوميسا.

كما تقدم الفياتا دبلومات متخصصة في النقل الدولي واللوجيستيات ودبلومات متقدمة لأكثر من 1100 دراس في المجال.