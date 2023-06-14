مصر تستعد لتقديم الدعم الفني والمسح الميداني لتقدير إمكانيات المياه بالصومال

قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إن الدولة تسير حاليًا في اتخاذ الخطوات اللازمة لتوقيع مذكرة تفاهم في مجال إدارة الموارد المائية والتدريب وبناء القدرات بين مصر والصومال.

وأضاف أن هذه الخطوات ستركز على جوانب متعددة تشمل تقديم الدعم الفني لإجراء الدراسات الفنية والمسح الميداني لتقدير إمكانيات المياه، والدعم الفني لإجراء الدراسات الهيدرولوجية وأعمال الرفع المساحي للأودية، والدعم الفني في مجال تصميم وتأهيل وتشغيل منشآت الري وتطهير وتكريك قنوات الري، والدعم الفني في مجال الإنذار المبكر وحصاد مياه الأمطار من خلال التنبؤ بكميات وأماكن سقوط الأمطار من خلال نماذج التنبؤ الرقمية بالطقس، بالإضافة للتدريب وبناء القدرات في المجالات المتعلقة بالموارد المائية ونظم الري الحديثة وإدارة الموارد المائية وتصميم وتشغيل منشآت الري المختلفة.

جاء ذلك على هامش استقبال وزير الري ، لجاما تاقال عباس وزير الدولة للطاقة والموارد المائية بجمهورية الصومال.

وأكد سويلم حرص مصر على دعم أواصر التعاون بين الدول الأفريقية، من خلال خلق مصالح مشتركة وتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف.

ودعا سويلم الصومال لدعم المبادرة الدولية للتكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه، والمشاركة في حفل تدشين المركز الإفريقي للتدريب وبناء القدرات في مجال التكيف مع التغيرات المناخية PAN AFRICAN، والذي أُنشأ تحت مظلة المبادرة.

وأعرب الوزير الصومالي عن حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر في مجال المياه، لتحسين عملية إدارة المياه والتعامل مع تحديات التغيرات المناخية.