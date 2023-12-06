مصر تستعد لاقتناص حصة من «بيزنس» سياحة الطيور المهاجرة

تستهدف مصر اقتناص حصة من عوائد السياحة البيئية عالميًا خاصة مشاهدة الطيور المهاجرة، واستغلال 34 موقعاً سياحياً داخلياً لرصد عبور تلك الكائنات بمختلف أنواعها.

وكشف الدكتور خالد النوبى المدير التنفيذى للجمعية المصرية لحماية الطبيعة عن أن حجم عوائد مشاهدة تلك الطيور فى العالم يصل إلى مليارات الدولارات سنويًا.

وأضاف النوبى لـ«المال» أن ذلك النوع من السياحة يجذب الفئات الأكثر انفاقا من المجتمعات الغنية، لافتا إلى أن الولايات المتحدة وانجلترا تعتبران من أبرز الدول التى لديها وفوداً تهتم بمشاهدة الطيور خلال موسم الهجرة الفترة ما بين أغسطس وحتى يناير من كل عام.

وأضح أن الجمعية المصرية لحماية الطبيعة تعمل على عدة محاور منها وضع البحوث العلمية لمعرفة طبيعة حياة الطيور المهاجرة والتنوع البيولوجي، إضافة الى محور حماية تلك الكائنات وتهيئة البيئة الطبيعية المناسبة لهم و منها منع الصيد الجائر.

وأكد أن الحكومة اتخذت عدة خطوات خلال الفترة الأخيرة لحماية الطيور المهاجرة، ومنها منع الصيد فى بحيرة ناصر لأول مرة، الأمر الذى ساهم فى استقطاب شريحة جديدة من السياح خاصة الاسترالية لمشاهدتها.

وتابع أن عدداً من الشركات السياحية المهتمة بالأنشطة البيئية طلبت تنظيم زيارات لوفود أجنبية لمشاهدة مسارات الطيور المهاجرة فى أسوان.

وأضاف أن الجمعية تتواصل مع جميع المحافظات التى تتداخل مع مسارات الطيور المهاجرة لتهيئة مناخ عملها بدعم كامل من وزارة البيئة لحماية 2 مليون طائر سنوياً، وتنفيذ نظام إلكترونى متطور لإيقاف حركة محطات الرياح أثناء مرور الطيور.

وكشف عن أن جمعية حماية الطبيعة تعمل على تنفيذ مخطط للترويج محليًا لجذب فئات جديدة لمشاهدة تلك الكائنات وتنشيط السياحة الداخلية.

جاءت تلك التصريحات على هامش فعاليات مهرجان Bird Said 2023 مراقبة وتصوير الطيور فى نسخته الثانية، وشاركت فيه وزارتا السياحة والآثار والبيئة و كذلك محافظة بورسعيد.

أكد الدكتور حسين رشاد رئيس محمية أشتوم الجميل بالمنزلة لـ«المال» على هامش المهرجان أن المحمية نفذت استراتيجية على مدار العام الماضى للترويج لكافة معالم مشاهدة الطيور المهاجرة وخلق منصات متطورة لرؤيتها عن قرب دون الإضرار بها، لافتا إلى أنه من المستهدف وصول عدد زوارها بنهاية العام الجارى إلى 10 آلاف زائر لأول مرة .

وذكر أن المحمية استقبلت العام الماضى 5 آلاف زائر محلى وأجنبى لمتابعة حركة الطيور بخط القناة، لافتا إلى أنها تتعاون مع محافظة بورسعيد والمجتمع المدنى لتهيئة المناخ الملائم لحمايتها .

كما تبذل جهودا لمنع صيد وتداول تلك الطيور وخاصة الفلامنجو، القادم من أوروبا لزيارة مصر خلال فترة الهجرة، لافتا إلى أنه تم ضبط سيارة بها 60 طائر فلامنجو عند مدخل نفق بورسعيد وتم إعادتها الى موطنها الطبيعي، وفقا لـ«رشاد»٠

وأوضح أن المحمية تقع ضمن المسار الثالث للطيور المهاجرة و المائية والشجرية وبعض الجوارح، مضيفاً أن طائر الفلامنجو يعد من أهم الطيور التى تمر وتقضى موسم الشتاء بها، خاصة بملاحات المكس التى تقع جنوب شرق بورفؤاد، وكذلك ببحيرة الملاحة شرق التفريعة.

وأكد أنه تم فتح قنوات تواصل مع جميع شركات السياحة البيئية وهيئة التنشيط للترويج لكافة مسارات الطيور لجذب السائح المحلى والأجنبى لزيارة منصات مشاهدتها أثناء هجرتها.

كما تنسق وزارة البيئة بين جميع الجهات الحكومية ومنها المحليات وهيئة التنشيط ، والمؤسسات الخاصة والمجتمع المدنى لحماية تلك الطيور .

وفى نفس السياق أكد محمد سلامة رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى لـ«المال» على هامش الفعاليات أنه تم ضم ملف السياحة البيئية خاصة مشاهدة الطيور المهاجرة لمخطط الترويج الخارجى للمقاصد السياحية .

وذكر أن وزارة السياحة تتبنى مخططاً للترويج لكل المقومات بمحافظات الجمهورية ، لافتا إلى أن جهودها أسفرت عن تحقيق مؤشرات إيجابية فى معدلات الإقبال لزيارة تلك الأماكن.

ولفت إلى أن تطوير وإبراز منصات مشاهدة الطيور المهاجرة تجذب فئات سياحية جديدة للسوق المصرية، مؤكدا أن الحملات الترويجية للوزارة تستهدف الوصول لجميع الدول واجتذاب سائحيها.

وأكد أن السائح البيئى يعد من الفئات التى يتم التركيز عليها، خاصة أنه سائح المجتمع الغنى.

وأشار إلى أن بورسعيد تعد من المحطات الرئيسية على المسار الدولى العالمى للطيور المهاجرة من أوروبا إلى أفريقيا والعكس.

وانطلق مهرجان Bird Said 2023 مراقبة وتصوير الطيور فى نسخته الثانية والذى يعقد خلال الفترة من 29 نوفمبر وحتى 5 ديسمبر الجاري، بمشاركة وزارتى السياحة والآثار والبيئة و كذلك محافظة بورسعيد، والجمعيات المصرية لمصورى الحياة البرية، و لحماية الطبيعة، ولكتاب البيئة والتنمية ، ومسئولى محمية أشتوم الجميل.

وشهد المهرجان فعاليات تصوير الطيور داخل بحيرتى بورفؤاد و المنزلة، والتى استمرت لمدة أسبوع، إضافة إلى معرض للصور الفائزة التى انضمت لملفات الترويج لسياحة الطيور المهاجرة.

وكانت وزارة البيئة أعدت برنامجًا دربت من خلاله 120 مرشدًا سياحيًا على مراقبة الطيور، إضافة إلى حصول 111 على تراخيص الإرشاد البيئي.

يذكر أن مشروع صون «الحوامة» المهاجرة التابع لوزارة البيئة، يهدف لحماية 2 مليون طائر، وممول من مرفق البيئة العالمي.

وينفذ المشروع جهاز شئون البيئة بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة والمجلس العالمى لحماية الطيور، بالتعاون مع شركاء وطنيين أيضًا مثل الجمعية المصرية لحماية الطبيعة.

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