مصر تستعد لإطلاق قمر صناعي يراقب الحدود ويكتشف الثروات

متابعات:كشف مصدر في مطار "بايكونور" الفضائي، أنه من المقرر تنفيذ الإطلاق التجاري للصاروخ "سويوز-2-1ب"، ليحمل القمر الاصطناعي المصري EgyptSat-A إلى المدار في نهاية العام الجاري.مواصفات القمر الاصطناعي المصري:تبلغ كلفة القمر المصري الجديد 100 مليون دولار، حيث تصنعه مجموعة كبيرة من أفضل المصممين

متابعات:

كشف مصدر في مطار “بايكونور” الفضائي، أنه من المقرر تنفيذ الإطلاق التجاري للصاروخ “سويوز-2-1ب”، ليحمل القمر الاصطناعي المصري EgyptSat-A إلى المدار في نهاية العام الجاري.

مواصفات القمر الاصطناعي المصري:

تبلغ كلفة القمر المصري الجديد 100 مليون دولار، حيث تصنعه مجموعة كبيرة من أفضل المصممين الروس في تكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية.

ويتمتع القمر المصري بخصائص تفوق الأقمار الصناعية الأخرى، حيث يتم تزويده بأحدث الأنظمة البصرية وأجهزة المراقبة وخلايا شمسية فعالة، كما يستطيع رصد الحدود المصرية من جميع الاتجاهات وتصوير الجغرافيا المصرية بجودة عالية.

وسيساعد مصر أيضا في الكشف عن مفاجآت عديدة منها الثروات الدفينة وتنمية المناطق الزراعية واكتشاف الثروات المعدنية، حيث تم تزويده بكاميرا 2.5 متر.

وسيكشف القمر “إيجيبت سات – A” مصر 3 مرات يوميا، ويجمع الصور بجودة عالية مرة كل شهر للمساعدة في خدمة القطاعات المختلفة.

وستستطيع مصر استغلال القمر في بيع الصور للدول العربية الأخرى عن طريق الاتفاق على تصوير مناطق محددة من هذه الدول، ووفقا للمعلومات المتوفرة سينطلق القمر في الأشهر الأخيرة من 2018 أو مطلع 2019.

