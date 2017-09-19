مصر تستضيف مهرجان المسرح العربي في 2019

علي راشدوافق الكاتب الصحفي حلمى النمنم، وزير الثقافة، على استضافة مصر مهرجان المسرح العربي فى دورته الحادية عشرة، فى يناير 2019، على أن يتم الإعلان عن ذلك فى ختام الدورة العاشرة للمهرجان بتونس، فى يناير 2018.جاء ذلك خلال لقاء وزير الثقافة، صباح اليوم، وفد الهيئة العربية للمسرح، والذى ضم كلًّا

علي راشد

وافق الكاتب الصحفي حلمى النمنم، وزير الثقافة، على استضافة مصر مهرجان المسرح العربي فى دورته الحادية عشرة، فى يناير 2019، على أن يتم الإعلان عن ذلك فى ختام الدورة العاشرة للمهرجان بتونس، فى يناير 2018.





جاء ذلك خلال لقاء وزير الثقافة، صباح اليوم، وفد الهيئة العربية للمسرح، والذى ضم كلًّا من إسماعيل آل عبد الله الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، والدكتور سامح مهران وحسن النفاري وسليم الصنهادي، أعضاء اللجنة العليا للهيئة العربية للمسرح، وخالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافى.

وقدم الوفد ملف استضافة مصر للمهرجان، والخطوط العامة للمهرجان، الذى يعد من أكبر مهرجانات المسرح العربي، ويتم تنظيم كل دورة من دوراته فى بلد عربي، على أن يتم اختبار الدولة المستضيفة وفقًا لتوافر الإدارة والبنية التحتية من مسارح وقاعات وإقامات.

وأكد الوفد أن الدورة الحادية عشرة من المهرجان المقرر إقامتها بالقاهرة، هى فاتحة العقد الثاني من عمره، وستكون دورة مفصلية من حيث المضمون والتنظيم، وأن القاهرة كحاضرة رئيسية للثقافة العربية، مؤهلة لاحتضان هذه الانطلاقة الجديدة للمهرجان، والذى سيستضيف من 352- 400 مشارك.

يُذكر أن المهرجان انطلق فى دروته الأولى بمصر، خلال الفترة من 10- 16 يناير 2009، بناء على توجيهات الشيخ الدكتور سلطان القاسمي، حاكم الشارقة، ورئيس الهيئة العربية للمسرح، ويقام المهرجان سنويًّا خلال نفس الفترة، فى بلد عربي مختلف، ومنها الشارقة والرباط والكويت، والجزائر، ومن المقرر إقامة دورته العاشرة فى تونس 2018.

ويهدف المهرجان إلى خدمة الثقافة العربية عامة، والمسرح العربي بصفة خاصة، وتنمية الإبداع المسرحي العربي وترسيخ اليوم العربي للمسرح “10 يناير”، وكذلك توسيع ودعم البحث العلمي المسرحي والكتابة المسرحية العربية للكبار والصغار وتبادل الخبرات بين المسرحيين العرب، والانفتاح على التجارب المسرحية العالمية.