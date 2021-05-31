مصر تستضيف معرض «أفريقيا للتصنيع الغذائي» أغسطس القادم

تشهد القاهرة في الفترة بين 2الي 4 أغسطس القادم واحدة من أهم الفعاليات في مجال المعارض المتخصصة بتصنيع الأغذية والمشروبات بالقارة الإفريقية، وهو معرض افريقيا للتصنيع الغذائي بالتعاون مع معرض المكونات الغذائية Fi Global ومعرض بروباك لتغليف وتعبئة الغذاء بمركز مصر للمعارض الدولية (EIEC) في القاهرة الجديدة .

تشهد القاهرة في الفترة بين 2 إلي 4 أغسطس القادم واحدة من أهم الفعاليات في مجال المعارض المتخصصة بتصنيع الأغذية والمشروبات بالقارة الإفريقية، وهو معرض افريقيا للتصنيع الغذائي بالتعاون مع معرض المكونات الغذائية Fi Global ومعرض بروباك لتغليف وتعبئة الغذاء بمركز مصر للمعارض الدولية (EIEC) في القاهرة الجديدة .



فبعد تأجيل دورة العام الماضي بسبب تداعيات جائحة الكورونا، تحرص شركة إنفورما ماركتس العالمية المنظمة للمعرض أن تأتي النسخة التاسعة من المعرض هذا العام لتخرج في أبهى صوره مع الحفاظ على جميع تدابير الصحة والسلامة .

ويأتي المعرض بمشاركة أكثر من 150 عارضًا من 20 دولة حول العالم، يعملون في القطاعات الأساسية للتصنيع وهي المكونات الغذائية، والتصنيع، والتغليف، واللوجستيات، ومن المتوقع أن يستقبل أكثر من أربعة آلاف زائر على مدار أيامه الثلاث.



قال هاني خفاجي، المدير العام لشركة إنفورما مصر “لا نزال ملتزمون بدعم تعافي صناعة الأغذية والمشروبات في الشرق الأوسط وإفريقيا من خلال إقامة المعرض على مدار ثلاثة أيام في القاهرة،مؤكدا أن مصر أكبر سوق للأغذية والمشروبات في إفريقيا وسوق السلع الاستهلاكية الأكثر ديناميكية في المنطقة”.



وأضاف ” نعتقد أن الميعاد الجديد للمعرض يضمن تقديم برامج التطعيم ضد فيروس كورونا بشكل جيد، مما يخلق مزيدًا من الأريحية حول السفر الدولي ويضمن نجاح الحدث قدر الإمكان”.



تأتي النسخة التاسعة من المعرض الذي تنظمه شركة إنفورما ماركتس العالمية تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة وبالتعاون مع المجلس التصديري للطباعة والتغليف.

قال أحمد جابر، وكيل المجلس التصديرى للطباعة والتغليف “اليوم، تبرز مصر بسرعة كمحور رئيسي لصادرات الأغذية الإقليمية في شمال إفريقيا، موطن صناعة الأغذية المصنعة المزدهرة التي تجذب الاستثمارات من الشركات متعددة الجنسيات الكبرى.

أضاف أنه من المتوقع أن تصبح مصر واحدة من أكبر عشر اقتصادات رائدة في العالم بحلول عام 2030، فلقد نجحت في بضع سنوات فقط أن تشهد تحولًا اقتصاديًا جذريًا ركز على استعادة القدرة التنافسية لسوق المكونات الغذائية”.



أضاف أنه مع تطور المعارض للتماشى مع احتياجات الشركات والسوق في ظل التحديات الحالية، سيوفر معرض إفريقيا للتصنيع الغذائي هذا العام العديد من فرص المشاركة الالكترونية بنظام “Hybrid”، وهو نظام يدمج بين المعرض والمؤتمر الواقعي والافتراضي معاً، إذ ستشارك عدة شركات عن بعد، وستطرح منتجات وحلول عبر خاصية الفيديو لتوفيرفرص التبادل التجاري الفعال، وإبرام صفقات تجارية، وتسهيل الأعمال.



يقول مصطفى خليل، مدير عام المعرض “يعد الحفاظ على الإمدادات الغذائية أمرًا حيويًا أثناء الأزمات، مما يعني أن الحفاظ على سيرها بسلاسة يمثل أولوية قصوى للدول، وهذا هو الهدف الأساسي من حرصنا على إقامة المعرض هذا العام.

أوضح انه من خلال استمرار المبيعات للعملاء الحاليين و العثور على موردين ومصنعين جدد من مصر وافريقيا، نساهم في دعم نمو الاقتصاد والصناعة”.



يذكر أنه سوف يتم إطلاق معرضي “ProPak MENA” لقطاع الطباعة والتغليف ومعدات التجهيز وهي النسخة الاقليمية للمعارض العالمية ProPak “، و”Food Ingredients Africa” لقطاع المكونات الغذائية وهي النسخة الاقليمية للمعارض العالمية “Food Ingredients Global” هذا العام تحت مظلة معرض افريقيا للتصنيع الغذائي مما يجعله الحدث السنوي الافريقي الأهم في خدمة سلسلة التوريد الكاملة لتصنيع الأغذية والمشروبات.