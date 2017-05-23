مصر تستضيف مؤتمر دولى عن الشمول المالى .. سبتمبر المقبل

كتب – محمد سالم كشفت لبنى هلال محافظ البنك المركزى المصرى عن استضافة مصر ، خلال شهر سبتمبر المقبل ، مؤتمرا دوليا عن الشمول المالى بمدينة شرم الشيخ . أضافت ، خلال كلمتها فى المؤتمر الصحفى الذى عقده المركزى ،…

كتب – محمد سالم

كشفت لبنى هلال محافظ البنك المركزى المصرى عن استضافة مصر ، خلال شهر سبتمبر المقبل ، مؤتمرا دوليا عن الشمول المالى بمدينة شرم الشيخ .

أضافت ، خلال كلمتها فى المؤتمر الصحفى الذى عقده المركزى ، اليوم الثلاثاء ، لتدشين مبادرة التمويل متناهى الصغر ، أن المؤتمر يتولى تنظيمه التحالف الدولى للشمول المالى Alliance for financial Inclusion – AFI ، وستقوم مصر بعرض تجربتها فى مجال التضمين المالى امام أكثر من 160 دولية و نحو 850 مشارك.

أوضحت أن المؤتمر يعد الأول الذى يقوم التحالف الدولى للشمول المالى بتنظيمه داخل منطقة الشرق الأوسط ، ويسلط الضوء على مبادرات وتجارب الدول فى مجال توصيل الخدمات المالية لكافة فئات المجتمع.

