مصر تستضيف مؤتمر البورصات الأفريقية من 19 لـ 21 نوفمبر

محمود محيى الدين على رأس الحضور مع وزراء مالية نيجيريا وأوغندا شريف عمر : تستضيف البورصة المصرية من 19 إلى 21 نوفمبر الحالى فعاليات الاجتماع والمؤتمر السنوى لاتحاد البورصات الأفريقية، تحت رعاية رئيس الوزراء شريف إسماعيل، بجانب سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى. وعلمت المال أن أبرز الح

محمود محيى الدين على رأس الحضور مع وزراء مالية نيجيريا وأوغندا

شريف عمر :



تستضيف البورصة المصرية من 19 إلى 21 نوفمبر الحالى فعاليات الاجتماع والمؤتمر السنوى لاتحاد البورصات الأفريقية، تحت رعاية رئيس الوزراء شريف إسماعيل، بجانب سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.

وعلمت المال أن أبرز الحضور فى المؤتمر، كل من محمود محيى الدين نائب رئيس البنك الدولى، ووزير الاستثمار السابق، وراشد البلوشى الرئيس التنفيذى لسوق أبوظبى للاوراق المالية، بجانب كيمى اوديسوم وزيرة المالية والتخطيط والتنمبة الاقتصادية بنيجريا، وماتيا كينسجا وزير المالية الاوغندى، وأوسكار اونياما الرئيس التنفيذى لبورصة نيجيريا.

وسيتناول المؤتمر مناقشة آليات تطوير أسواق المال فى القارة الأفريقية، وتعزيز سبل الاستثمار فى المنطقة، من خلال عقد لقاءات مباشرة بين الجهات الرقابية والتنظيمية لأسواق المال، مع مسئولى كبرى صناديق وبنوك الاستثمار العاملة والمهتمة بالقارة السمراء.

ومن المقرر أن يلقى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية محمد عمران كلمة فى المؤتمر حول جهود الهيئة فى تيسير تعاملات سوق المال المصرية بجانب استعراض الفرص المتاحة بالسوق، كما سيحضر شريف سامى الرئيس السابق للرقابة المالية إحدى الجلسات للتحدث حول اليات تعزيز الحوكمة فى أسواق المال الأفريقية.

ويشهد المؤتمر عقد جلسات نقاش متنوعة حول تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسمة مع استعراض دور بورصة النيل المصرية، بجانب حضور ممثلين عن بورصتى كازابلانكا بالمغرب وجوهانسبرج بجنوب أفريقيا، بالإضافة لتحديد سبل تحسين السيولة بأسواق الأفريقية، ومناقشة آخر مستجدات التكنولوجيا المالية والتطبيقات المرتبطة بأسواق المال.

وكان محمد فريد رئيس البورصة قد قال فى تصريح سابق إن استضافة المؤتمر تأتى فى إطار السعى لتفعيل جسر التعاون مع المراكز المالية الأفريقية، كما يعزز استيراتيجية سوق المال المصري وتحقيق الحراك الاقتصادي المطلوب لجذب استثمارات أجنبية، وإبراز دور أسواق المال الأفريقية كوجهة استثمارية واعدة للاستثمار الدولي.

يذكر أن اتحاد البورصات الأفريقية تأسس عام 1993 ويضم حاليًا عدد 32 سوق مال ممثلين عن 27 دولة أفريقية بهدف توفير وسيلة للاتصال والتعاون بين البورصات الأعضاء بما يؤدي لزيادة فاعلية أسواق المال في عملية التنمية الاقتصادية بالقارة الأفريقية، والبورصة المصرية هي أحد الأعضاء المؤسسين في الاتحاد وتولت رئاسته لدورتين متتاليتين، فيما تشغل حاليًا عضوية مجلس الإدارة.