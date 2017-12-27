مصر تستضيف قمة الابتكار في الشرق الاوسط وإفريقيا

في يوليو 2018 المال- خاص استقبل المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم الأربعاء، جون جلاسي الرئيس التنفيذي لقمة الابتكار، بمقر الوزارة، وفق بيان. تناول اللقاء مناقشة كافة الترتيبات المتعلقة باستضافة مصر لهذه القمة العالمية والتي من المقرر ان يشارك في

في يوليو 2018



المال- خاص

استقبل المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم الأربعاء، جون جلاسي الرئيس التنفيذي لقمة الابتكار، بمقر الوزارة، وفق بيان.

تناول اللقاء مناقشة كافة الترتيبات المتعلقة باستضافة مصر لهذه القمة العالمية والتي من المقرر ان يشارك فيها أكثر من 600 من الوزراء وممثلو الحكومات من الدول العربية والشرق الاوسط وشمال أفريقيا وعدد من الدول الاوربية الى جانب المشاركة المتميزة من شركات القطاع الخاص الاقليمية والعالمية.

وعقب المباحثات تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات والرئيس التنفيذي لقمة الابتكار التي من المقرر انعقادها خلال الفترة من 29 – 31 يوليو2018 تحت رعاية الوزارة

تهدف القمة إلى تشجيع الاستثمار في مصر كونها منصة انطلاق للسوق الإقليمية من خلال التمويل المباشر للمشروعات والشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك تسليط الضوء على قدرات مصر وامكانياتها التي تؤهلها بجدارة لتكون الدولة الرائدة في مجال الابتكار في المنطقة، واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم، والشمول المالي ، ومن المقرر أن تتضمن الفعاليات عقد جلسات حكومية للوزارء وكبار المسئولين الحكوميين وصناع القرار .

بالإضافة الى عقد جلسات للقطاع الخاص والمستثمرين وشركاء الصناعة، وجلسات مشتركة بين الوزراء وكبار المسئولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص والمستثمرين، فضلا عن تنظيم معرض متخصص للشركات العاملة في المجالات ذات الصلة على هامش القمة.



