مصر تستضيف فاعليات تدريب النجم الساطع 2017

بدور إبراهيم:







تستضيف مصر فاعليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك “النجم الساطع 2017” والذى من المقرر أن ينفذ بقاعدة محمد نجيب العسكرية، ويستمر التدريب خلال الفترة من 10-20 سبتمبر 2017، ويعد تدريب النجم الساطع من أهم التدريبات المشتركة للقوات المسلحة المصرية والأمريكية بما يعكس عمق العلاقات ومستوى التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين، كما يأتى استمراراً لسلسلة من التدريبات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة.







ومن المقرر مشاركة عناصر من القوات الأمريكية فى التدريب الذى سيتناول موضوعات التعاون الأمنى ومكافحة الإرهاب والتطرف والتدريب على كافة سيناريوهات التهديدات المختلفة فى القرن الحادى والعشرين، فى ظل الحرب التقليدية وغير النظامية.







جدير بالذكر أنه تم إجراء سلسلة من تدريبات النجم الساطع منذ عام 1981 حتى آخر تدريب فى مصر عام 2009، كما يساهم تدريب النجم الساطع فى تعزيز العلاقات الاستراتيجية والأمنية بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر باعتبارها صاحبة الدور القيادي في مكافحة الإرهاب والتطرف فى الشرق الأوسط.











