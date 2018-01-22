مصر تستضيف سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية

محمود محسنتستضيف مصر سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية كيتاك ليم، خلال الفترة من 25-27 يناير 2018، بدعوة من الدكتور هشام عرفات وزير النقل، وتعد هذه الزيارة هى الاولى لسكرتير عام المنظمة الحالى التى يزور فيها مصر.وتعكس هذه الزيارة المكانة البحرية الدولية التى تعتليها مصر حاليًا وذلك بعد اج

محمود محسن





تستضيف مصر سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية كيتاك ليم، خلال الفترة من 25-27 يناير 2018، بدعوة من الدكتور هشام عرفات وزير النقل، وتعد هذه الزيارة هى الاولى لسكرتير عام المنظمة الحالى التى يزور فيها مصر.

وتعكس هذه الزيارة المكانة البحرية الدولية التى تعتليها مصر حاليًا وذلك بعد اجتيازها كلاً من أعمال التقييم والمراجعة الإلزامية من المنظمة البحرية الدولية I M O ، والتى جرت فى نوفمبر 2016 بنجاح كبير، وكذلك قيام مصر مؤخراً بالفوز بعضوية المجلس التنفيذى للمنظمة البحرية الدولية فى الفئة (C)، وحصلت مصر على المركز السادس بإجمالى عدد أصوات 133 صوت من اصل 160 صوتًا، وذلك فى الانتخابات التي جرت في ديسمبر 2017.



وسيقوم سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية بعدد من الزيارات واللقاءات تتمثل في لقاءات مع الدكتور مصطفى مدبولى وزير الاسكان والقائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء والدكتور هشام عرفات وزير النقل، وكذلك زيارة كل من الهيئة العامة لقناة السويس ومقابلة الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة، وزيارة الهيئة العامة لميناء الاسكندرية.

كما يتفقد عددًا من المشروعات بها وزيارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وأعمال التطوير بها فى البنية الاساسية والافتتاح التجريبى لمركز اصدار جواز السفر البحرى المميكن، ثم يعقبها زيارة الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وحضور حفل إتمام الدراسات الاساسية لإحدى الدفعات بالأكاديمية.

