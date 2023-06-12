مصر تستضيف المعرض الأفريقي للتجارة البينية في نسخته الثالثة «IATF2023»

تستضيف مصر النسخة الثالثة من المعرض الأفريقي للتجارة البينية (IATF2023) في الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر المقبل، حيث أعلن المجلس الاستشاري للمعرض الأفريقي للتجارة البينية (IATF2023) أن قرار تغيير مكان وموعد هذا الحدث القاري المهم، بعد اعتذار حكومة كوت ديفوار عن عدم استضافة الحدث الذي كان مقرراً انعقاده في أبيدجان بكوت ديفوار في الفترة من 21 إلى 27 نوفمبر 2023.

وأشاد أولوسيجون أوباسانجو، رئيس نيجيريا الأسبق ورئيس المجلس الاستشاري للمعرض IATF2023، بالتزام الحكومة المصرية وموافقتها لاستضافة هذا الحدث الهام، مضيفاً: يجب أن نشكر حكومة جمهورية مصر العربية على تجاوبها ومرونتها وتفانيها مرة أخرى في استضافة المعرض الإفريقي للتجارة البينية (IATF2023)، وهذا بلا شك يدل على التزامها بتعزيز وتوسيع التجارة بين البلدان الأفريقية، متابعاً أنه قد تم إطلاق المعرض لأول مرة في 2018 بالتعاون مع مصر.

وأكد أوباسانجو: “نضمن لجميع أصحاب المصلحة في المعرض IATF2023، بمن في ذلك العارضين والحضور والعارضين والزوار التجاريين أنه ليس لدينا شك في أن الخبرة التي اكتسبناها مع مصر في 2018 ومع جنوب إفريقيا خلال النسخة الثانية في ديربان 2021، سيكون لها أثر كبير في نجاح النسخة الثالثة من المعرض بشكل يفوق توقعاتنا”.

وتقدم مصر، الدولة المضيفة لمعرض IATF2023، الذي حقق نجاحًا كبيرًا في نفس البلد في عام 2018، بنية تحتية ومرافق من الدرجة الأولى. ويقوم منظمو المعرض، بالتعاون الوثيق مع وزارة التجارة والصناعة المصرية، بالعمل على الترتيبات اللازمة والتأكد من كافة إجراءات تنظيم هذ ا الحدث بشكل متميز.

ومن جانبه صرح المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة: “نحن حريصون على تقديم الدعم الشامل لعقد المعرض بالشكل الذي يناسب مكانة مصر في إفريقيا. وسيوفر IATF2023 منصة فريدة وقيمة للشركات للوصول إلى سوق إفريقي متكامل يضم أكثر من 1.3 مليار شخص بإجمالي ناتج محلي يزيد عن 3.5 تريليون دولار أمريكي تم إنشاؤه في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية”.

ويؤيد المعرض الأفريقي للتجارة البينية (IATF2023) قرار مؤتمر 2023 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي الذي اعتمد “تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية”. ويؤكد الأهمية الكبرى لفريق العمل المشترك بين الوكالات كمبادرة قارية وكسوق لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.