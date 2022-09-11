مصر تستضيف المؤتمر الإقليمي لتصميم وتخطيط المطارات 13 سبتمبر

تستضيف مصر المؤتمر الإقليمى لتصميم وتخطيط المطارات الذى تنظمه المنظمة الدولية للطيران المدنى “الإيكاو” بالتنسيق مع سلطة الطيران المدنى المصرى برعاية الشركة المصرية للمطارات وذلك بمدينة الغردقة خلال الفترة من 13 إلى 15 سبتمبر الحالي.

وصرح الفريق محمد عباس وزير الطيران المدنى بأن انعقاد المؤتمر فى مصر يأتى انطلاقاً من حرص وزارة الطيران المدنى على تعزيز دور مصر الريادى من خلال استضافة المؤتمرات والندوات الإقليمية والدولية التى تناقش مختلف قضايا صناعة الطيران بما يسهم فى الإرتقاء بمنظومة النقل الجوى المصرى ويعزز مستويات السلامة الجوية.

وأشار وزير الطيران إلى أن اختيار مصر لانعقاد هذا المؤتمر يؤكد مكانتها فى مجال النقل الجوى ودورها الفعال فى المنظمات الاقليمية والدولية المعنية بشئون الطيران المدنى كما يؤكد العلاقات المتميزة والتنسيق المستمر بين سلطة المدنى المصرى والمنظمة الدولية للطيران المدنى ” الإيكاو ” لرفع كفاءة قطاع الطيران فى مواجهة التحديات التى تواجه صناعة النقل الجوى بما يحقق أقصى استفادة ممكنة لعناصر تخطيط وتصميم وتشغيل المطارات ويسهم في تطوير عناصر منظومة الطيران المدني ويدعم الخطط المستقبلية للتخطيط العمراني والتنمية المستدامة للدولة.

ومن جانبه قال الدكتور مهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدنى إن المؤتمر الذى ينعقد بالتنسيق مع المنظمة الدولية للطيران والمكتب الإقليمى للمنظمة بالقاهرة سيناقش استراتيجية تخطيط وتصميم المطارات مشيراً إلى أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز مستويات السلامة بالمطارات ورفع كفاءة العاملين بها علي مستوي مصر ومنطقة الشرق الأوسط.

يشارك فى المؤتمر ممثلو عدد من الدول العربية والإفريقية والمنظمات المعنية بشئون الطيران من بينها الاتحاد الدولى للمطارات والاتحاد الدولى للنقل الجوى والمنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية ” يوروكونترول “وشركة بوينج لصناعة الطائرات.

جدير بالذكر أن هذا المؤتمر يعقد للمرة الثانية في جمهورية مصر العربية ولأول مرة بمدينة الغردقة التى تعد واحدة من أهم المقاصد السياحية المصرية بما يسهم في الترويج للسياحة الوافدة إلى مصر من خلال البرامج السياحية للوفود المشاركة فى المؤتمر.