مصر تستضيف المؤتمر الأول للتحكيم.. أكتوبر المقبل

المال- خاصتستضيف مصر خلال الفترة من 12 - 14 أكتوبر المقبل فعاليات المؤتمر المهني الأول للتحكيم الذي ينعقد تحت شعار "التحكيم العربي الحاضر والمستقبل" لترسيخ وتعزيز مكانة منصات التحكيم العربية والنهوض بكفاءة المحكمين العرب. ويستهدف المؤتمر سد الفجوة القانونية بين المتغيرات العالمية وأدوات الم

المال- خاص

تستضيف مصر خلال الفترة من 12 – 14 أكتوبر المقبل فعاليات المؤتمر المهني الأول للتحكيم الذي ينعقد تحت شعار “التحكيم العربي الحاضر والمستقبل” لترسيخ وتعزيز مكانة منصات التحكيم العربية والنهوض بكفاءة المحكمين العرب.

ويستهدف المؤتمر سد الفجوة القانونية بين المتغيرات العالمية وأدوات المحكمين العرب، لمواجهة حالات اللجوء المتزايد للشركات متعددة الجنسيات إلى مراكز التحكيم الدولية كمنصة للفصل بين النازعات الواقعة مع الهيئات والشركات العربية.

ومن جانبه قال الدكتور وليد عثمان، رئيس الاكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم وأمين عام المؤتمر إن الشركات العالمية تشترط اللجوء لمنصات التحكيم الدولية بسبب عدم ثقتها الكاملة بمراكز التحكيم العربية.

وتشير الإحصائيات الصادره عن الأكاديمية إلى تجاوز طلبات التحكيم المقدمة إلى غرفة التجارة الدولية بباريس إلى أكثر من 100 طلب سنوياً .

وفيما يتعلق بقضايا التحكيم المحلية فقد خسرت مصر أكثر من 74 مليار جنيه سددتها خزانة الدولة في صورة تعويضات لدول أجنبية في قضايا التحكيم الدولي وذلك خلال 10 سنوات، بحسب الإحصائيات