مصر تستضيف الرابطة العربية لمراصد الابتكار بشكل دائم

المال خاص أعلن د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن مصر سوف تستضيف الرابطة العربية لمراصد العلوم والتكنولوجيا والابتكار في العالم العربي بشكل دائم بدءا من هذا العام ممثلة في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا. جدير بالذكر أن الوزارة ممثلة في أكاديمية البح

المال خاص

أعلن د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن مصر سوف تستضيف الرابطة العربية لمراصد العلوم والتكنولوجيا والابتكار في العالم العربي بشكل دائم بدءا من هذا العام ممثلة في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

جدير بالذكر أن الوزارة ممثلة في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا كانت قد تقدمت بمقترح لإنشاء الشبكة العربية لمراصد العلوم والتكنولوجيا والابتكار في العالم العربي تنفيذاً لتوصيات الدورة الخامسة لمنتدى البحث العلمي والتنمية المستدامة والذي عقد بالخرطوم خلال الفترة من 18 – 21 ديسمبر 2017.

وتضمن الملف قدرات المرصد المصري لمؤشرات العلوم والتكنولوجيا والإبتكار بالأكاديمية، وكذلك جودة التقارير التي يصدرها طبقاً للمعايير العالمية ومساعدته في إنشاء وتطوير بعض المراصد العربية؛ مما يؤهل مصر لاستضافة هذه الشبكة، وقد تم دراسة المقترح ووافق اتحاد مجالس البحث العلمي العربية – جامعة الدول العربية على إنشاء الشبكة المقترحة على أن يكون مقرها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.