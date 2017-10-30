مصر تستضيف الاجتماع السنوي لاتحاد البورصات الأفريقية

المال - خاصتستضيف البورصة المصرية، الشهر المقبل، فعاليات الاجتماع والمؤتمر السنوي الحادي والعشرين لاتحاد البورصات الأفريقية (ASEA)، برعاية وحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء ومجموعة من الوزراء المصريين والأفارقة ومشاركة وفود من المؤسسات الدولية المعنية بالتمويل وصناديق الاستثمار العالم



المال – خاص

تستضيف البورصة المصرية، الشهر المقبل، فعاليات الاجتماع والمؤتمر السنوي الحادي والعشرين لاتحاد البورصات الأفريقية (ASEA)، برعاية وحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء ومجموعة من الوزراء المصريين والأفارقة ومشاركة وفود من المؤسسات الدولية المعنية بالتمويل وصناديق الاستثمار العالمية والإقليمية.

وبهذه المناسبة، أكد محمد فريد رئيس البورصة المصرية، أن استضافة القاهرة لفعاليات المؤتمر السنوي لاتحاد البورصات الأفريقية يأتي في إطار سعي إدارة البورصة في تفعيل جسر التعاون مع المراكز المالية الأفريقية، نظرا لأن المؤتمر يعد من أهم المؤتمرات المالية على الصعيد القاري، ويشارك في الفعاليات البورصات الأفريقية وممثلو كبرى الصناديق الاستثمارية والمؤسسات المعنية بفرص الاستثمار في القارة السمراء، كذلك عدد من الشخصيات المؤثرة في رسم السياسات التمويلية والاستثمارية في بعض المؤسسات الدولية المختلفة.

وفي نفس السياق أوضح رئيس البورصة أن الحدث يسهم في دعم إستيراتيجية سوق المال المصري وتحقيق الحراك الإقتصادي المطلوب لجذب إستثمارات أجنبية، كذلك إبراز دور أسواق المال الأفريقية كوجهة استثمارية واعدة للإستثمار الدولي.

وأضاف فريد أن المؤتمر سيناقش على مدار يومين عدداً من الموضوعات الهامة المرتبطة بصناعة أسواق المال، مثل سبل تحسين السيولة بأسواق الأفريقية واستعراض آخر مستجدات التكنولوجيا المالية والتطبيقات المرتبطة بأسواق المال، كما تناقش الجلسات آليات تعزيز ممارسات الحوكمة ودور الأسواق المالية في مجال الإستدامة.

يذكر أن اتحاد البورصات الافريقية تأسس عام 1993 ويضم حاليا عدد 32 سوق مال ممثلين عن 27 دولة افريقية بهدف توفير وسيلة للاتصال والتعاون بين البورصات الأعضاء بما يؤدي لزيادة فاعلية أسواق المال في عملية التنمية الاقتصادية بالقارة الأفريقية، والبورصة المصرية هى أحد الأعضاء المؤسسين في الاتحاد وتولت رئاسته لدورتين متتاليتين، فيما تشغل حاليًا عضوية مجلس ادارته.