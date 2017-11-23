مصر تستضيف اجتماع منظمة الجمارك العالمية لأول مرة

مها أبوودن تستضيف مصر اجتماع لجنة السياسات لمنظمة الجمارك العالمية World Customs Organization (WCO) رقم 78 في مدينة الاقصر فى الفترة من 4 – 6 ديسمبر المقبل. وتعد هذه هي المرة الأولى التى تعقد لجنة السياسات لمنظمة الجمارك العالمية اجتماعها…



مها أبوودن

تستضيف مصر اجتماع لجنة السياسات لمنظمة الجمارك العالمية World Customs Organization (WCO) رقم 78 في مدينة الاقصر فى الفترة من 4 – 6 ديسمبر المقبل.

وتعد هذه هي المرة الأولى التى تعقد لجنة السياسات لمنظمة الجمارك العالمية اجتماعها فى إحدى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أو الدول العربية حيث عقدت اجتماعاتها السابقة فى عدد من الدول الكبرى منها موسكو وبروكسل والدومينيكان والبرازيل، وتجتمع لجنة السياسات لمنظمة الجمارك العالمية مرتين سنويا، مرة فى مقر المنظمة ببروكسل والأخرى في إحدى الدول المهمة.

ويشارك فى هذا الاجتماع الموسع 30 دولة بلجنة السياسات لمنظمة الجمارك العالمية ممثلة عن 186 دولة أعضاء بالمنظمة.

واكد الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك انه سيشارك بالجلسة الافتتاحية لاجتماع المنظمة كل من عمرو الجارحي وزير المالية وعمرو المنير نائب الوزير للسياسات الضريبية والجمركية ومحمد بدر محافظ الاقصر، بحضور الامين العام لمنظمة الجمارك العالمية وعدد من رؤساء الجمارك والممثلين التجاريين بالبعثات الدبلوماسية بالدول الاعضاء وعدد من قيادات مصلحة الجمارك المصرية.

واضاف رئيس مصلحة الجمارك انه تم اختيار مدينة الاقصر نظراً لما تملكه من تراث ثقافي وتاريخي وأثري يتضمن مجموعة نادرة من الأماكن الأثرية التى مازالت محتفظة برونقها الأثري ومن أشهرها معبد الأقصر ومعبد الكرنك.

واوضح عبد العزيز ان الاجتماع سوف يناقش القضايا التى تهم الجمارك ودورها فى دعم الاقتصاد والتجارة العالمية ومناقشة عدد من الموضوعات الهامة التى تتمثل فى تيسيير حركة التجارة العالمية حيث من المقرر عقد جلسات متوازية عن التجارة الالكترونية، التى اصبحت تفرض نفسها الان على المعاملات التجارية وكيفية احكام الرقابة عليها.

وكذلك سيناقش الاجتماع المبادرة الامنية والتى تشمل احكام الرقابة على عمليات التهريب لبعض المواد ثنائية الاستخدام والتى لها استخدام سلمى واستخدام اخر يضر بالأمن او تهريب اسلحة صغيرة، ومناقشة الموضوعات الخاصة بقياس الاداء والدراسة الخاصة بتقليص زمن الافراج الجمركى وكذا موضوع تسهيل حركة التجارة فى اطار اتفاقية تسهيل التجارة الصادرة عن منظمة التجارة العالمية بما فى ذلك تقدم العمل ببرنامج ميركاتور والذى بمقتضاه تتمكن الدول من الوفاء بالتزاماتها فى اطار الاتفاقية.

وفى اطار ذلك اشار عبد العزيز الى قيام وزارة المالية بالتنسيق مع كلا من وزارتي الخارجية والداخلية وهيئة الامن القومي باتخاذ ما يلزم من اجراءات لتنظيم وتأمين هذا الاجتماع، وقامت ايضا بالتنسيق مع محافظة الاقصر فى اعداد برنامج سياحي خاص بالوفود الاجنبية والمرافقين لهم، وتم اعداد كتيب استرشادي يتضمن التعريف بمصر بشكل عام وبمدينة الاقصر بشكل خاص ويشمل كذلك التعريف بأماكن انعقاد الاجتماعات والفنادق بالمدينة والاماكن السياحية ودرجات الحرارة واماكن توافر الخدمات المصرفية والخدمات العامة.

وجدير بالذكر أن منظمة الجمارك العالمية هى منظمة دولية مستقلة تعنى بكل ما يتعلق بالتشريعات والشئون الجمركية التى تنظم التجارة بين البلدان، وتهدف لتعزيز الكفاءة والفاعلية للإدارات الجمركية فى مجالات تطبيق تعليمات التجارة، وتطوير المعايير الأساسية لتبسيط وتوحيد الأنظمة والإجراءات الجمركية عبر العالم وتمكينها من أداء وظائفها فى ما يخص تيسير التجارة وتأمين المبادلات التجارية

ويبلغ عدد الدول الاعضاء حاليا بالمنظمة 186 دولة ينوب عنهم بلجنة السياسات 30 دولة تمثل الستة اقاليم المكونة لهيكل المنظمة منها على سبيل المثال مصر والبحرين والسعودية يمثلوا اقليم الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وتختص لجنة السياسات بدراسة الموضوعات التى يتم احالتها من مجلس المنظمة واجراء دراسات حول السياسات والممارسات والاجراءات المعمول بها فى نظم التجارة الدولية بهدف مساعدة مجلس المنظمة على تحقيق اهدافه المرجوة فى تسهيل حركة التجارة وفقا لأفضل الممارسات الدولية.