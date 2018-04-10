مصر تستضيف اجتماع رؤساء مكاتب الملكية الصناعية بالمنطقة العربية

المال - خاص نظمت المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الوايبو"، اليوم الثلاثاء، الاجتماع التنسيقي الإقليمي الثامن لرؤساء مكاتب الملكية الصناعية في المنطقة العربية بمصر، بالتعاون مع مكتب براءات الاختراع المصري بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا. حضور الاجتماع، ماريو ماتوس نائب مدير عام…

المال – خاص

نظمت المنظمة العالمية للملكية الفكرية “الوايبو”، اليوم الثلاثاء، الاجتماع التنسيقي الإقليمي الثامن لرؤساء مكاتب الملكية الصناعية في المنطقة العربية بمصر، بالتعاون مع مكتب براءات الاختراع المصري بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

حضور الاجتماع، ماريو ماتوس نائب مدير عام المنظمة لقطاع التطوير بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية، ووليد عبد الناصر مدير المكتب الإقليمي للدول العربية بالمنظمة.

كان الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، قد اقترح استضافت مصر للاجتماع التنسيقي الثامن خلال اجتماعات الجمعية العامة التاسعة والأربعون للمنظمة العالمية للملكية الفكرية بجنيف، في أكتوبر الماضي، وخلاله تم جديد اعتماد مكتب براءات الاختراع المصري 10 سنوات كمكتب بحث وفحص دولي حتى ديسمبر2027، ليتوج المكتب المصري للبراءات بأكاديمية البحث العلمي ليكون واحد من 20 مكتبًا اختيروا للعمل كسلطة بحث دولي، بين 152 دولة على مستوى العالم، والوحيد الذي يناط له البحث باللغة العربية والإنجليزية.

ويهدف هذا الاجتماع الإقليمي الذي يستمر علي مدار يومين، إلى استعراض ما تم تحقيقه منذ الاجتماع التنسيقي الإقليمي السابق، الذي عقد في الأردن في ديسمبر 2015، فيما يتعلق بالتوصيات التي وافق عليها رؤساء مكاتب الملكية الصناعية العربية.

علاوة على ذلك، يسعى الاجتماع الإقليمي إلى تقييم المستوى الحالي للتعاون بين مكاتب الملكية الصناعية العربية، واستكشاف تحديات وآفاق التعاون المستقبلي على المستويات الثنائية وشبه الإقليمية والإقليمية.

ووفر فرصة كبيرة لرؤساء مكاتب الملكية الفكرية لمناقشة التطورات في مجال الملكية الصناعية على المستوى الدولي والإقليمي والوطني، وتبني وتنفيذ وتقييم استراتيجيات الملكية الفكرية الوطنية.

وتم انعقاد اجتماع مغلق علي هامش الاجتماع الإقليمي الثامن، لمناقشة سبل التعاون الثنائي بين مصر والوايبو.