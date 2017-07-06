مصر تستضيف اجتماعات المنظمة العربية للتنمية الزراعية.. السبت

الصاوى أحمد تستضيف جمهورية مصر العربية، السبت المقبل، اجتماعات الدورة السابعة والأربعين للمجلس التنفيذى للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، والتى تعقد برئاسة الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وبحضور البروفيسور إبراهيم الدخيرى مدير عام المنظمة، وذلك بمقر الأمانة العامة…

الصاوى أحمد

تستضيف جمهورية مصر العربية، السبت المقبل، اجتماعات الدورة السابعة والأربعين للمجلس التنفيذى للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، والتى تعقد برئاسة الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وبحضور البروفيسور إبراهيم الدخيرى مدير عام المنظمة، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

ويشارك فى المجلس فى دورته الحالية وزراء الزراعة وممثلو وزارات الزراعة من 8 دول عربية منها: “اليمن، ليبيا، الجزائر، العراق، الأردن، وجزر القُمر”.

وقال الدكتور عبد المنعم البنا، إنه سيتم خلال الاجتماعات استعراض تقارير متابعة سير العمل فى تنفيذ استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة للعقدين 2005 – 2025، فضلاً عن مناقشة المرحلة الثانية من الخطة التنفيذية للبرنامج الطارئ للأمن الغذائى العربى 2017 -2021.

وأشار البنا الى أن جدول أعمال المجلس هذا العام يشمل 26 بنداً، أهمها استعراض أوضاع الأمن الغذائى العربى، وسير العمل فى الشبكات العربية التابعة للمنظمة، وهى: الشبكة العربية لتربية الأحياء المائية، الشبكة العربية للموارد الوراثية النباتية، والشبكة العربية للموارد الوراثية الحيوانية للأغذية والزراعة، فضلاً عن الشبكة العربية للإدارة المستدامة للموارد الرعوية، والشبكة العربية للمرأة الريفية والبدوية والساحلية، والشبكة العربية لتربية نحل العسل فى المنطقة العربية.

وأوضح وزير الزراعة أنه من المقرر أيضاً أن يتم استعراض ما تم انجازه فى الاستراتيجية العربية لتربية الأحياء المائية، وخطة العمل المشتركة للتنمية الزراعية والأمن الغذائى فى افريقيا والعالم العربى.

وأكد البنا أهمية هذه الاجتماعات لمناقشة الموضوعات ذات الاهتمام العربى المشترك فى شتى مجالات الزراعة والأمن الغذائي، مقدراً الدور الذى تبذله المنظمة العربية للتنمية الزراعية نحو تنفيذ البرامج والمشروعات التى تحتاجها البلدان العربية أعضائها، بما يساهم فى تحقيق تنمية زراعية لشعوبها.​