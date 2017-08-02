مصر تستضيف اجتماعات المجموعة الإفريقية في 2018

المال خاص:تتوجه الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم إلى العاصمة البوتسوانية "غابرونى" لتمثيل مصر فى اجتماعات المجموعة الأفريقية 2017 تحت عنوان "التحول الاقتصادى وخلق الوظائف مع التشديد على الزراعة" حيث تتولى الوزيرة النائب الأول لرئيس المجموعة، وتقرر أن تتولى رئاسة المجموعة ال

المال خاص:

تتوجه الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم إلى العاصمة البوتسوانية “غابرونى” لتمثيل مصر فى اجتماعات المجموعة الأفريقية 2017 تحت عنوان “التحول الاقتصادى وخلق الوظائف مع التشديد على الزراعة” حيث تتولى الوزيرة النائب الأول لرئيس المجموعة، وتقرر أن تتولى رئاسة المجموعة الافريقية فى 2018، مع استضافة مصر لاجتماع المجموعة العام المقبل.

وسوف تمثل الوزيرة مصر فى الجلسة الافتتاحية للاجتماعات والتى سيفتتحها الرئيس البوتسوانى، إيان خاما، بحضور عدد من الشخصيات رفيعة المستوى، كما تتحدث وتدير جلسة حوار حول “تكنولوجيات التنمية الزراعية و الزراعة الذكية المناخية : دور القطاع الخاص” حيث ستعرض الوزيرة، ما حققته مصر من إجراءات حاسمة وغير مسبوقة على صعيد الاصلاح الاقتصادي وتحسين المناخ الاستثماري لإجتذاب مستثمري العالم فى مجال الزراعة و أيضا ابراز ما قامت به مصر فى تنمية و إصلاح البنية التحتية الزراعية.

ومن المنتظر أن تلتقى الوزيرة خلال زيارتها إلى “غابورنى” بعدد من شركاء مصر فى التنمية، ومسؤولين من الدول المشاركة فى اجتماعات المجموعة الأفريقية، لبحث سبل التعاون مع كافة الدول الافريقية المتواجدة لخلق وجذب فرص استثمارية.

وأوضحت الوزيرة، أن التجمع الأفريقى والذى يطلق عليه “المجموعة الافريقية” أنشئ عام ١٩٦٣، ويضم 54 دولة افريقية، وتتمثل أهميته فى كونه المحفل الرئيسى الذى تنسق فيه الدول الأفريقية مواقفها الجماعية إزاء مختلف القضايا والموضوعات المطروحة، امام مؤسسات التمويل الدولية، وتعزيز المصالح الرئيسية للقارة الأفريقية، خاصةً فى القضايا الاقتصادية التى تمثل أولوية لها، مثل دفع التحرك الدولى لمكافحة الفقر، ودعم سياسات التمويل التنموى وجهود جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز البعد الاجتماعى فى التنمية الاقتصادية.

وذكرت الوزيرة، أنها ستعرض خلال اجتماعات المجموعة الافريقية كافة الموضوعات المتعلقة بتنمية قارة أفريقيا إقتصاديا، ومناقشة كافة التحديات التي تؤثر على نمو دول القارة، ووضع خطة عمل تشمل كل الحكومات الممثلة فى هذا التجمع السنوي بمساندة مجموعة البنك الدولي للتغلب على هذه التحديات.

الجدير بالذكر أن المجموعة الافريقية تعقد اجتماعاتها مرتين سنويا، الأولى فى دولة رئيس المجموعة، والثانية اثناء الاجتماعات السنوية للبنك الدولى.