مصر تستضيف اجتماعات الدورة الـ 38 لتنفيذي الأكساد.. غدًا

الصاوي أحمدتستضيف مصر فعاليات اجتماعات الدورة الـ 38 للمجلس التنفيذي للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد"، غداً السبت، والتي تقام تحت رعاية الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبحضور وزراء الزراعة من الدول العربية أعضاء المركز، وعدد من الوفود وممثلي الد

الصاوي أحمد

تستضيف مصر فعاليات اجتماعات الدورة الـ 38 للمجلس التنفيذي للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة “أكساد”، غداً السبت، والتي تقام تحت رعاية الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبحضور وزراء الزراعة من الدول العربية أعضاء المركز، وعدد من الوفود وممثلي الدول العربية.

ويفتتح وزير الزراعة فعاليات الاجتماعات المقررة غدًا، بحضور الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ومدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية، وممثلي عدد من المنظمات العربية والدولية، كذلك ممثلي دول الكويت، الأردن، لبنان، ليبيا، المغرب، والصومال.

ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال اجتماعاته والتي تستمر ليومين، عدداً من المذكرات المقدمة من قبل منظمة “أكساد” في مجالات استنباط أصناف الحبوب، وتطوير إنتاجية النخيل، وكذلك تطوير إنتاجية الأغنام والماعز والإبل كحيوانات متوطنة في المناطق الجافة وشبه الجافة، إضافة إلى تطوير الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتحسين استعمالات الأراضي، وإقرار عدد من المشاريع الزراعية في الدول العربية.