مصر تستضيف أول مؤتمر للتحالف الدولي للشمول المالي بالمنطقة العربية



محمد سالم

تستضيف مدينــة شرم الشيخ ، تحت رعاية وبحضور عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ولفيف من الوزراء ومسئولي الدولة وقيادات البنك المركزي ، المؤتمر الدولي السنوي التاســـع للتحالف الدولي للشمول المالي‎ Global Policy Forumالذي ينظمه التحالف بالتعاون مع البنك المركزي المصري فــــي الفترة مــــن 13-15 سبتمبر الجاري، وذلك بحضور أكثر من 800 مشارك من نحو 95 دوله لمناقشة أحدث سياسات الشمول المالي وأنشطته علي مستوي العالم ‎.

وتحت عنوان ” اكتشاف سبل التنوع وتعزيز الشمول المالي ” يناقش المؤتمر- الذي يعقد لأول مره في دولة عربية – أحدث سياسات الشمول المالي والأنشطة المتعلقة به علي مستوي العالم، كما يستعرض المؤتمر التنوع في الخبرات والثقافات للدول الأعضاء في التحالف، وكيف يؤدي هذا التنوع الي التوصل إلى سياسات إصلاحيه مبتكرة للشمول المالي تشجع علي تبني هذه السياسات‎ .

تبدأ فعاليات المؤتمر يوم الأربعاء الموافق 13 سبتمبر 2017 بعقد الاجتماع السنوي للدول الأعضاء في التحالف ، علي أن تستمر فعاليات جلسات المؤتمر يومي 14 و 15 بمشاركة مصرية وعالمية رفيعة المستوى . حيث تضم على سبيل المثال عدد من الوزراء المعنيين بموضوع الشمول المالي ، الدكتور رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي ، محافظي البنوك المركزية الأعضاء في التحالف الدولي للشمول المالي ، أعضاء مجلس ادارة البنك المركزي المصري ، ممثلي المؤسسات المالية العالمية ، والسادة رؤساء ونواب مجالس ادارة البنوك العاملة في مصر وأعضاء التحالف من نحو 95 دولة .