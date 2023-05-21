مصر تستحوذ على 25% من صادرات العالم من عسل النحل

قال الاتحاد المصري للتأمين أن مصر تستحوذ على أكثر من 25% من صادرات النحل في العالم، وقد بلغت ثروة مصر من خلايا النحل 2 مليون خلية سنويًا، ويسعى اتحاد التأمين دائمًا إلى دعم وتطوير سوق التأمين المصرية، بمحاولة إطلاع السوق على المستجدات العالمية والاتجاهات العالمية الحديثة، فيما يتعلق بالمنتجات التأمينية الحديثة غير المألوفة في جميع أنحاء العالم، والتي من الممكن أن يتم تطبيق بعضها في السوق المصرية، مما يمثل عامل جذب مهم لبعض أنواع العملاء.

وأوضح الاتحاد المصري للتأمين، إنه انطلاقا من إيمان بعض شركات التأمين بوجوب الاستجابة لطلبات العميل وموافاته بالتغطية التي تلائم احتياجاته، بالإضافة الي الدور الذي يقوم به الاتحاد المصري للتأمين في زيادة الوعي التأميني للعاملين بهذا القطاع وتشجيعهم نحو سلوك نفس المنهج العالمي في عملية الابتكار وتقديم التغطيات التأمينية المصممة، خصوصًا للعملاء.

ويحتفل العالم بيوم النحل العالمي، منذ عام 2018، وقد وقع الاختيار على هذا التاريخ؛ كونه يصادف تاريخ ولادة Anton Janša، وهو مربّي نحل من سلوفينيا، ورائد في مجال تربية النحل الحديثة، وترعرع في عائلة من مربّي النحل في سلوفينيا، حيث تشكّل تربية النحل نشاطًا زراعيًا مهمًا وتتميز بتقاليدها العريقة.

وأضاف الاتحاد المصري للتأمين خلال نشرته الأسبوعية، أن التعامل مع مئات أو آلاف النحل يمكن أن ينتج عن ذلك العديد من المخاطر، والتي من الممكن أن تتسبب حدوث إصابات غير متوقعة أو ظهور عيوب في منتجات العسل، وهنا يلعب التأمين دورًا في مساعدة مربي النحل في التخفيف من آثار تلك المخاطر، لذلك قامت بعض الشركات بتصميم منتجات مخصصة لمؤسسات تربية النحل.

وتتمثل الأخطار التي تتعرض لها مزارع النحل في الأمراض، أو الطفيليات، أو تعرض النحل للمبيدات الحشرية، أو النقل لمسافات طويلة للمستعمرات، أو انخفاض معدلات البقاء على قيد الحياة في فصل الشتاء، أو محدودية موارد الأزهار، أو تقلبات أسعار سوق العسل