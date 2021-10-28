مصر تستحوذ على 20% من تجارة الذهب في الدول العربية الربع الثالث

بلغت مبيعات الدول العربية من الذهب خلال الربع الثالث من العام الحالى 39.7 طن بنمو 40%

استحوذت مصر على ما يقرب من 20% من تجارة الذهب فى الدول العربية خلال الربع الثالث من العالم الحالى فى الفترة من يوليو وحتى نهاية سبتمبر 2021، بعد أن تمكنت من بيع 8.1 طن من المعدن الأصفر، مقارنة بمبيعاتها خلال الفترة ذاتها من العام الماضى والتى بلغت 5.8 طن خلال الفترة ذاتها من العام الماضى، وفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس الذهب العالمي.

وأشار التقرير إلى أن حصة مصر من إجمالى تجارة الذهب خلال الربع الثالث هذا العام سجلت 20.3%، مقابل 20.4% العام الماضى.

وقفز حجم تجارة الذهب فى الدول العربية خلال الربع الثالث هذا العام بنسبة تصل إلى 40%، لترتفع إلى 39.7 طن.

فيما يلى ترتيب الدول العربية الأعلى مبيعًا للذهب خلال الربع الثالث من العام الحالى وفقًا لتقرير مجلس الذهب العالمي.

السعودية

حصدت السعودية المركز الأول فى قائمة الدول العربية الأعلى مبيعًا للذهب بعد أن تمكنت من بيع 11 طن، مقابل 9.6 خلال الربع الثالث من 2020.

وقفز حجم تجارة الذهب فى المملكة العربية السعودية خلال الربع الثالث من العام الحالى بنسبة تصل إلى 14%.

واستحوذت السعودية بمفردها على حصة تتعدى ربع مبيعات كافة الدول العربية بحصة سوقية تصل إلى 27.7% بنهاية الربع الثالث 2021.

وتجدر الإشارة إلى أن حصة السعودية من إجمالى مبيعات الذهب فى الدول العربية خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2020 سجلت 34%.

الإمارت

حصلت الإمارات على المركز الثاني فى قائمة الدول العربية الأعلى مبيعًا للذهب بنهاية الربع الثالث هذا العام بإجمالى 10.1 طن.

ونمت تجارة الذهب فى الإمارت العربية المتحدة الربع الثالث 2021 بنسبة 94.8%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وساهم النمو الكبير فى مبيعات الإمارت من الذهب فى إحداث فقزة فى حصتها السوقية لتصل إلى 25.5%، مقابل 18.3% خلال الربع الثالث 2020.

مصر

جاءت مصر فى المركز الثالث فى قائمة الدول العربية الأعلى مبيعًا للذهب خلال الربع الثالث من هذا العام.

وتمكنت السوق المحلية من بيع 8.1 طن خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر 2021، بنمو 39.2%، بحصة سوقية 20.3%.

الكويت

اقتنصت الكويت المركز الرابع فى قائمة الدول العربية الأعلى مبيعًا للذهب هذا العام بعد نمو سوقها بنسبة تصل إلى 33.5%.

وبلع حجم تجارة الذهب فى الكويت نهاية الربع الثالث هذا العام 3.4 طن، مقابل 2.5 طن العام الماضى، بنمو 33.5%.

وتراجعت حصة الكويت السوقية من إجمالى الدول العربية هذا العام إلى 8.5%، مقابل 8.9% خلال الربع الثالث من 2020.

باقى الدول العربية

بلع حجم تجارة الذهب فى باقي الدول العربية 7.2 طن هذا العام، مقابل 5.2 طن العام الماضى، بنمو 38.5%.

واقتنصت باقي الدول العربية حصة سوقية تقدر بـ 18.1% الربع الثالث هذا العام، مقابل 18.3% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.