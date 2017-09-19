مصر تستأنف مسئوليتها الفلسطينية

من بعد أن انحسر الدعم الجذرى العربى عن المسألة الفلسطينية عقب اتفاقية «أوسلو» 1993.. التى اتخذت مسارها من دون موافقة عربية على نطاق واسع، باتت السلطة الفلسطينية- المقيدة استقلالها- رهينة أكثر فأكثر لتدفق الأموال من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى.. وعلى حسن نوايا إسرائيل، ما ليس موثوق

من بعد أن انحسر الدعم الجذرى العربى عن المسألة الفلسطينية عقب اتفاقية «أوسلو» 1993.. التى اتخذت مسارها من دون موافقة عربية على نطاق واسع، باتت السلطة الفلسطينية- المقيدة استقلالها- رهينة أكثر فأكثر لتدفق الأموال من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى.. وعلى حسن نوايا إسرائيل، ما ليس موثوقاً به على إطلاقه.

ومع تخلى حركة «فتح»- وآخرين- عن المقاومة بالسلاح، انبرت حركة حماس من جانبها لاعتماده، إلا أنها لم تكن أكثر نجاحاً من «فتح»، باستثناء دفعها إسرائيل (لأسبابها) إلى الانسحاب بقرار أحادى من قطاع غزة 2005، كما لم تشكل أبداً منذ أن انفردت بالسلطة فى القطاع يونيو 2007.. نموذجاً يحتذى به يكون مصدر جذب وإلهام لباقى الفلسطينيين فى الضفة أو لدى عرب 1948 أو فى الشتات.. طوال العقد الأخير، ترافقها أعباء ناتجة عن العزلة الشاملة- فلسطينياً ومن جانب مصر، فضلاً عن الحصار الإسرائيلى المستمر- ولتفشل «حماس» فيما نجحت فيه «فتح» بشكل نسبى، رغم حقيقة بقاء وجودهما كقوتين متناقضتين متنافستين (تشدان الحبال فى اتجاهات استراتيجية مختلفة)، ما تسبب فى تشتيت الحركة الوطنية الفلسطينية التاريخية التى وإن لم تختف ببساطة عن الوجود بمنطق العدالة والحرية المترسخة عنهم فى ضمير الوعى العالمى، فإن ممارسات إسرائيل- بالمقابل- حطت من شأن القيم المعلنة لدولة إسرائيل.

فى هذا السياق يتوجه الفلسطينيون لحضور الدورة العادية للأمم المتحدة هذه الأيام.. سعياً للحصول على كامل الاعتراف بدولتهم على حدود 1967.. وما إلى ذلك من باقى حقوقهم المغتصبة منذ مائة عام من «وعد بلفور».. وسبعين عاماً من اغتصاب أراضيهم.. فضلاً عن الخمسين عاماً الأخيرة التى رزح خلالها مجمل الشعب الفلسطينى تحت نير الاحتلال منذ 1967، الأمر الذى لا يستقيم مطالبة الفلسطينيين العالم به من فوق منبر الأمم المتحدة.. قبل أن يلتئم ذات البين لفصائلهم المتنازعة، كضرورة مسبقة لانتزاع حقوقهم.

إلى ذلك، لجأت كل من حركتى «فتح» و«حماس»- باختيارهما المطلق- إلى مصر طلباً لوساطتها، بوصفها الأكثر اهتماماً- لأسبابها- بالقضية الفلسطينية، ولتستضيف القاهرة وفدى الحركتين تباعاً فى إطار استعدادها لإطلاق مبادرة شاملة لإنهاء الانقسام الوطنى الفلسطينى.. تراعى من خلالها عدم خلق حقائق جديدة فى غزة.. تؤدى إلى انفصال القطاع عن الضفة الغربية.. وإلى تشكيل حكومة وحدة وطنية لإدارتهما، مع وضع اللجنة الإدارية المكلفة بإدارة قطاع غزة «وديعة» لدى مصر تتصرف فيها كما تشاء حال انتقال موافقة الأطراف الفلسطينية من حيث المبدأ إلى المصالحة النهائية فيما بينهم.. وصولاً إلى انتخابات عامة للمجلس التشريعى والمجلس الوطنى والرئاسة، بحيث تترافق مع الوساطة المصرية خطوات وجولات تنفيذية أخرى تالية.. سوف تؤكد من عدمه مدى نجاح مصر فى استئناف مسئوليتها الفلسطينية.