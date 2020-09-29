مصر تستأنف تصدير الدواجن أكتوبر المقبل

بعد توقف 14 عاما

أكد عدد من كبار منتجى الدواجن استعداد السوق المصرية لتصدير الدواجن ومنتجاتها خلال الربع الأخير من 2020 بعد توقف استمر أكثر من 14 عاما عقب أزمة إنفلونزا الطيور فى 2006.

وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، لـ«المال»، إن عددا من الشركات المصرية المنتجة للدواجن تستعد لتصدير أولى شحناتها للسوق السعودية خلال شهرأكتوبر المقبل.

وأكد أن السوق المصرية تلقت طلبات لاستيراد الدواجن من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة خلال الأسابيع الأخيرة.

كانت الحكومة أعلنت فى يوليو الماضى أنه أصبح بإمكان الشركات تصدير الدواجن مرة أخرى بعد توقف استمر أكثر من 14عاما.

وأشار «السيد» إلى أن سعر الدواجن حاليا متدنٍ ويبلغ 18 جنيها للكيلو فى المزرعة ، وهو لا يغطى التكلفة والسعر العادل يقترب من 21 جنيها، بينما تتراوح أسعار كيلو الدواجن الحى حالياً بين 23 و25 جنيها للمستهلك.

وكشف نبيل درويش، رئيس اتحاد منتجى الدواجن لـ «المال» عن إجراء اتصالات بين الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة ونظيرتها فى الإمارات الأسبوع الماضى ، واتفق الطرفان على زيارة ممثلين عن الإمارات لمزارع الدواجن بمصر تمهيدا لبدء التصدير عبر الشركات المصرية.

وأضاف أنه من المرجح أن يتم تصدير أول شحنة دواجن قبل نهاية العام الجارى.

وأوضح أن التصدير إلى الأسواق سيشمل الدواجن وكل منتجاتها سواء الدواجن المجمدة والبيض.

وقال إن عدد شركات الدواجن المسموح لها بالتصدير يقترب من 14 بينها مصر الإسماعيلية والعنانى والوطنية والسبيل.

واستبعد أن تتأثر أسعار الدواجن فى السوق المحلية سلبا نتيجة استئناف تصدير الدواجن، مشيرا إلى أن الأمر قد يمثل جذبا لاستثمارت جديدة فى القطاع.

ويبلغ حجم استثمارات الدواجن العاملة فى السوق المصرية قرابة 90 مليار جنيه، ويقترب عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 إلى 60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، وفقا لاتحاد منتجى الدواجن.

ووفقا لوزير الزراعة السيد القصير، فإن حجم إنتاج مصر من الدواجن يبلغ 4 ملايين دجاجة يوميا بمتوسط إنتاج سنوى 1.4 مليار دجاجة، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة، وتستوعب أكثر من 2.5 مليون عامل.

وقدرت صادرات مصر من منتجات الدواجن قبل توقف التصدير فى 2006 بحوالى 6.8 مليون دولار.