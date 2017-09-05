مصر تستأنف تدريبات عسكرية مع أمريكا بعد توقف 8 سنوات

وكالات: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن نحو مائتي من عناصر القوات الأمريكية يشاركون في تدريبات النجم الساطع مع مصر لأول مرة منذ عام 2009. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية - في بيان اليوم الثلاثاء نشرته السفارة الأمريكية بالقاهرة على صفحتها بموقع التواصل " فيسبوك"- أن القوات المسلحة الأمريكية ت

وكالات:

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن نحو مائتي من عناصر القوات الأمريكية يشاركون في تدريبات النجم الساطع مع مصر لأول مرة منذ عام 2009.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية – في بيان اليوم الثلاثاء نشرته السفارة الأمريكية بالقاهرة على صفحتها بموقع التواصل ” فيسبوك”- أن القوات المسلحة الأمريكية تشارك مع عناصر من القوات المسلحة المصرية في تدريبات النجم الساطع (برايت ستار 2017) في قاعدة محمد نجيب العسكرية في مصر في الفترة 10-20 سبتمبر الجاري.

وأضافت أن النجم الساطع، التي تأتي في إطار العلاقات الأمنية الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، هي شراكة تاريخية تلعب دورا قياديا في مكافحة الإرهاب والأمن الإقليمي، والجهود المبذولة لمكافحة انتشار التطرف العنيف، مذكرة بأن أول تدريبات للنجم الساطع قد جرت في عام 1981.

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أن حوالي 200 من أعضاء الخدمة العسكرية الأمريكية سيشاركون في التدريبات التي تركز هذا العام على الأمن والتعاون الإقليمي وتعزز التدريب البيني في سيناريوهات الحرب التقليدية وغير النظامية.