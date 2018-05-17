مصر تساهم فى زيادة أرباح توماس كوك للسياحة

خالد بدر الدينأعلنت شركة توماس كوك البريطانية للسياحة اقترابها من تحقيق توقعات أرباحها السنوية بفضل طلب قوي على قضاء العطلات في مصر وتركيا واليونان، في إطار خطتها لتحويل الطاقة الاستيعابية بعيدا عن بعض أنحاء إسبانيا ذات هوامش الأرباح المنخفضة.وذكرت وكالة رويترز أنه من المنتظر أن تحقق ت

خالد بدر الدين

أعلنت شركة توماس كوك البريطانية للسياحة اقترابها من تحقيق توقعات أرباحها السنوية بفضل طلب قوي على قضاء العطلات في مصر وتركيا واليونان، في إطار خطتها لتحويل الطاقة الاستيعابية بعيدا عن بعض أنحاء إسبانيا ذات هوامش الأرباح المنخفضة.

وذكرت وكالة رويترز أنه من المنتظر أن تحقق توماس كوك أرباح تشغيل بقيمة352 مليون جنيه إسترليني (476 مليون دولار) في الاثنى عشر شهرا المنتهية في 31 سبتمبر المقبل، بزيادة 7 % مقارنة بنفس الشهور من العام الماضى.

وقالت توماس كوك إن هوامش الربح في بريطانيا، المساهم الأصغر في أعمالها على صعيد الإيرادات مقارنة مع قطاعاتها الأكبر في دول شمال أوروبا وألمانيا وفرنسا وبلجيكا، واجهت ضغوطا بسبب تحركات معاكسة بسوق الصرف الأجنبي وارتفاع تكلفة الفنادق.

وخففت الشركة تأثير هذا الضغط بتحويل عطلات من إسبانيا إلى مناطق أخرى مثل اليونان وتركيا وشرق البحر المتوسط، مع تزايد الطلب على العطلات في مصر والمقاصد السياحية البعيدة، وهو ما أدى لتحسن الأداء في النصف الأول. من السنة المالية التى تنتهى 31 سبتمبر المقبل.

وعن النصف الأول من العام أعلنت توماس كوك الخميس أنها تكبدت خسائر من العمليات قيمتها 169 مليون إسترليني بانخفاض 5 % عنها مقارنة بنقس النصف من العام الماضى، ويشمل النصف الأول فصل الشتاء الذي يكون النمو فيه أبطأ لأن عدد الأوروبيين الذين يذهبون لقضاء العطلات يكون أقل.

