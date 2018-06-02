مصر تساهم بـ30 مليون جنيه فى التجهيز لمعرض التجارة البينية الأفريقية

سيد بدر قالت شيرين الشوربجي، المديرالتنفيذي لهيئة تنمية الصادرات، إن مصر نجحت فى اقتناص مناقصة معرض التجارة البينية الأفريقية الذي يعتبر أول معرض أفريقي دولي ويقام لأول مرة بعد منافسة مع جنوب أفريقيا والمغرب. وأشارت في تصريحات خاصة إلى أن…

سيد بدر

قالت شيرين الشوربجي، المديرالتنفيذي لهيئة تنمية الصادرات، إن مصر نجحت فى اقتناص مناقصة معرض التجارة البينية الأفريقية الذي يعتبر أول معرض أفريقي دولي ويقام لأول مرة بعد منافسة مع جنوب أفريقيا والمغرب.

وأشارت في تصريحات خاصة إلى أن مصر ساهمت بنحو 30 مليون جنيه وسيقام بأرض المعارض الجديدة على مساحة 40 ألف متر مربع، موضحة أن المعرض فرصة جيدة لترسيخ الحوار التجاري بين الدول الأفريقية المشاركة وكذلك الترويج للصادرات المصرية.

وأوضحت أنه من أكثر القطاعات التي ستكون مشاركة في المعرض المنسوجات والأغذية والصناعات الكيماوية والقطاع الهندسى.

وأشادت بنجاح البنك المركزي في إطلاق نظام المدفوعات المشترك مع دول الكوميسا، معتبرة أن هذا النظام خطوة جيدة نحو تنشيط التبادل التجارى بين دول القارة.