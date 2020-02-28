مصر ترفع رسوم نقل الغاز بالشبكة القومية إلى 37.5 سنت المليون وحدة حرارية

اعتمد مجلس إدارة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الجمعة، قيمة تعريفة استخدام منظومة النقل (الشبكة القومية للغازات الطبيعية) للعام 2020، والتي بلغت 37.5 سنت للمليون وحدة حرارية بريطانية، بزيادة 27.6% عن العام الماضي.

وخفضت مصر رسوم مرور الغاز فى الشبكة بنسبة 24%، خلال العام الماضي، لتصل إلى 29 سنت للمليون وحدة حرارية بدلًا من 37.5 سنت عام 2018.

كانت المال، قد انفردت بخبر مطلع العام الجاري، كشف فيه مصدر حكومي عن أن مصر بصدد تعديل رسوم المرور بالشبكة القومية لعام 2020.

وقال المهندس كارم محمود، رئيس جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز – في تصريحات خاصة لـ«المال» حينها – إن الرسوم المعلن عنها نهاية العام الماضى تمثل فئة المرور التي تم تحديدها فى يناير الماضي، وتطبيقها على مدار عام 2019 لكنها لا تمثل الفئة المرتقب تطبيقها خلال 2020.

وأضاف أنه يتم مراجعة قيمة تلك الرسوم بشكل سنوى، وتحديدها بناء على عدة عوامل، أبرزها كميات الغازات التى تم نقلها عبر الشبكة على مدار العام، وتكلفة التشغيل والاستثمارات القائمة والمنفذة فى مشروعات تنمية وإنتاج الغاز.

تأتى هذه الخطوة ضمن مجموعة من السياسات والإجراءات التي يقوم بها الجهاز في إطار تنظيم سوق الغاز وتحريره تدريجياً، وفقًا للممارسات الدولية .

وتهدف إلى دمج السوق المصرية بأسواق الغاز العالمية، آخذًا فى الاعتبار استراتيجية الدولة لتكون مركزًا إقليميًا لتداول الغاز والبترول.

والتعريفة المُعتمدة تهدف إلى تنظيم الشق المالي والتجاري، لنشاط نقل الغاز وتحويله إلى نشاط اقتصادي قادر على تغطية تكاليفه وتحقيق عائد عادل لملاك الشبكة.

وتعتبر تعريفة الاستخدام أولى خطوات إتاحة استخدام الشبكة للغير وفق مبادئ الشفافية والعدالة، وعدم التمييز والمساواة مع مراعاة مصالح جميع المشاركين فى سوق الغاز.

كان مجلس النواب أقر فى 2017 قانون إنشاء جهاز تنظيم سوق الغاز، وفي فبراير 2018 أصدرت مصر اللائحة التنفيذية لقانون يسمح للقطاع الخاص باستيراد الغاز.