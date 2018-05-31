مصر ترفض 63 ألف طن قمح روسي بسبب الإرجوت

خالد بدر الدين: أكد حامد عبد الدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة المصرية لرويترز اليوم الخميس، رفض شحنة قمح روسية حجمها 63 ألف طن لاحتوائها على مستويات من فطر الإرجوت الشائع في الحبوب تتجاوز المستوى المسموح به. وقال إن الشحنة، المبيعة…

خالد بدر الدين:

أكد حامد عبد الدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة المصرية لرويترز اليوم الخميس، رفض شحنة قمح روسية حجمها 63 ألف طن لاحتوائها على مستويات من فطر الإرجوت الشائع في الحبوب تتجاوز المستوى المسموح به.

وقال إن الشحنة، المبيعة إلى الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية، احتوت على الإرجوت بنسبة 0.06 % بينما الحد الأقصى المسموح به هو 0.05 % والشحنات التي تزيد فيها نسبة الإرجوت على 0.05 % يتعين رفضها وإعادتها.

وذكرت وكالة رويترز أنه لم يتضح حتى الآن إن كانت الشحنة ستخضع لإعادة فحص أو أنه سيعاد تصديرها إذا كان الرفض نهائيا، بينما قال مصدر مطلع أمس الأربعاء، إنه تم إيقاف شحنة من القمح الروسي تزن 38 ألف طن في ميناء مصري، لاحتوائها على نسبة أعلى من المسموح بها من فطر الإرجوت، ولكن الشركة المسئولة عن الشحنة، والتي لم يتم ذكر اسمها قدمت طلبا لإعادة اختبار الشحنة.

وأحدثت مصر أكبر مستورد للقمح في العالم حالة من البلبلة في أسواق الحبوب، حينما بدأت في تطبيق سياسة خلو الشحنات تماما من الإرجوت في 2016 وهو ما دفع الموردين إلى مقاطعة المناقصات الحكومية حتى أعادت البلاد العمل بقبول نسبة لا تزيد على 0.05 % من الإرجوت في القمح وهو مستوى شائع عالميا.

