مصر ترفض مزاعم السودان بشأن حلايب وشلاتين

مع التوجه للأمم المتحدة بخطاب يؤكد مصرية المنطقة خاصقالت وزارة الخارجية إنها ترفض مزاعم السودان بشأن منطقة حلايب وشلاتين.جاء ذلك في بيان للوزارة مساء اليوم الخميس، تعقيبا على ما تداولته وسائل الإعلام حول قيام وزارة الخارجية السودانية بتوجيه خطاب إلى الأمم المتحدة لإعلان رفضها لاتفاقية تعيين ال

مع التوجه للأمم المتحدة بخطاب يؤكد مصرية المنطقة

خاص

قالت وزارة الخارجية إنها ترفض مزاعم السودان بشأن منطقة حلايب وشلاتين.

جاء ذلك في بيان للوزارة مساء اليوم الخميس، تعقيبا على ما تداولته وسائل الإعلام حول قيام وزارة الخارجية السودانية بتوجيه خطاب إلى الأمم المتحدة لإعلان رفضها لاتفاقية تعيين الحدود البحرية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية الموقعة في 8 أبريل 2016،

وأكد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية على رفض مصر القاطع لما إنطوى عليه الخطاب من مزاعم حول السيادة السودانية على منطقة حلايب وشلاتين أو الإدعاء باحتلال مصر لها.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن وزارة الخارجية المصرية بصدد توجيه خطاب إلى سكرتارية الأمم المتحدة لرفض الخطاب السوداني وما تضمنه من مزاعم في هذا الصدد، وللتأكيد على أن حلايب وشلاتين أراض مصرية يقطنها مواطنون مصريون تحت السيادة المصرية.