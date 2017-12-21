سيـــاســة

مصر ترفض مزاعم السودان بشأن حلايب وشلاتين

مع التوجه للأمم المتحدة بخطاب يؤكد مصرية المنطقة خاصقالت وزارة الخارجية إنها ترفض مزاعم السودان بشأن منطقة حلايب وشلاتين.جاء ذلك في بيان للوزارة مساء اليوم الخميس، تعقيبا على ما تداولته وسائل الإعلام حول قيام وزارة الخارجية السودانية بتوجيه خطاب إلى الأمم المتحدة لإعلان رفضها لاتفاقية تعيين ال
21 ديسمبر، 2017 21 ديسمبر، 2017

شارك الخبر مع أصدقائك

مع التوجه للأمم المتحدة بخطاب يؤكد مصرية المنطقة
خاص

قالت وزارة الخارجية إنها ترفض مزاعم السودان بشأن منطقة حلايب وشلاتين.

جاء ذلك في بيان للوزارة مساء اليوم الخميس، تعقيبا على ما تداولته وسائل الإعلام حول قيام وزارة الخارجية السودانية بتوجيه خطاب إلى الأمم المتحدة لإعلان رفضها لاتفاقية تعيين الحدود البحرية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية الموقعة في 8 أبريل 2016،

وأكد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية على رفض مصر القاطع لما إنطوى عليه الخطاب من مزاعم حول السيادة السودانية على منطقة حلايب وشلاتين أو الإدعاء باحتلال مصر لها.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن وزارة الخارجية المصرية بصدد توجيه خطاب إلى سكرتارية الأمم المتحدة لرفض الخطاب السوداني وما تضمنه من مزاعم في هذا الصدد، وللتأكيد على أن حلايب وشلاتين أراض مصرية يقطنها مواطنون مصريون تحت السيادة المصرية.

شارك الخبر مع أصدقائك

اقرأ أيضاً