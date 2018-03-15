مصر ترفض تصريحات المفوض الألماني بشأن الانتخابات الرئاسية

المال - خاص استنكرت سفارة جمهورية مصر العربية في ألمانيا بحسب بيان للخارجية ما ورد في تصريحات المفوض الألماني لحقوق الإنسان من إدعاءات بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر والأوضاع الحقوقية في البلاد. وتشدد السفارة المصرية على رفضها القاطع لنهج التدخل غير المقبول في الشأن الداخلي المصري،

المال – خاص

استنكرت سفارة جمهورية مصر العربية في ألمانيا بحسب بيان للخارجية ما ورد في تصريحات المفوض الألماني لحقوق الإنسان من إدعاءات بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر والأوضاع الحقوقية في البلاد. وتشدد السفارة المصرية على رفضها القاطع لنهج التدخل غير المقبول في الشأن الداخلي المصري، وما ينطوي عليه من قراءة غير موضوعية للواقع المصري.



وأعربت سفارة مصر عن أملها أن يترك المفوض الألماني الدولة المصرية لاستكمال مسارها الثابت نحو التحول الديمقراطي وترسيخ دعائم الحداثة وإعلاء قيم حقوق الإنسان، لاسيما وهي على أعتاب الاستحقاق الانتخابي الرابع لها منذ ثورة الثلاثين من يونيو، دون الانجراف الي تبني مثل تلك المواقف.