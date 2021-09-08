سيـــاســة

مصر ترسل 3 طائرات عسكرية فى ختام جسر المساعدات الإنسانية للسودان

انتهت رحلات الجسر الجوى للمساعدات الإنسانية العاجلة المرسلة للأشقاء ‏السودانيين بإقلاع ثلاث طائرات نقل عسكرية على مدار يومين من قاعدة  شرق ‏القاهرة الجوية متجهة إلى مطار الخرطوم الدولى بجمهورية السودان محملة بأطنان من ‏المساعدات الإنسانية التى تشمل كميات كبيرة من…

أحمد اللاهوني 8:26 م, الأربعاء, 8 سبتمبر 21 8:26 م, الأربعاء, 8 سبتمبر 21

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انتهت رحلات الجسر الجوى للمساعدات الإنسانية العاجلة المرسلة للأشقاء ‏السودانيين بإقلاع ثلاث طائرات نقل عسكرية على مدار يومين من قاعدة  شرق ‏القاهرة الجوية متجهة إلى مطار الخرطوم الدولى بجمهورية السودان محملة بأطنان من ‏المساعدات الإنسانية التى تشمل كميات كبيرة من المواد الغذائية والبطاطين والأدوية ‏والمستلزمات الطبية ومواد التطهير المقدمة من وزارتى الدفاع  والصحة والسكان ‏وجمعية الهلال الأحمر المصرية وذلك فى إطار الروابط القومية وموقف مصر الداعم ‏تجاه الأشقاء السودانيين والتضامن الكامل معهم فى مواجهة المحن والأزمات .‏

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جاء ذلك استمراراً لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد ‏الأعلى للقوات المسلحة بتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء السودانيين لمجابهة كافة المحن ‏والأزمات التى يتعرضون لها .‏

تأتى تلك المساعدات فى إطار الدعم المقدم من جمهورية مصر العربية مصر تجاه ‏السودان الشقيق للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنيين السودانيين .‏

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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