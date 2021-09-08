مصر ترسل 3 طائرات عسكرية فى ختام جسر المساعدات الإنسانية للسودان

انتهت رحلات الجسر الجوى للمساعدات الإنسانية العاجلة المرسلة للأشقاء ‏السودانيين بإقلاع ثلاث طائرات نقل عسكرية على مدار يومين من قاعدة شرق ‏القاهرة الجوية متجهة إلى مطار الخرطوم الدولى بجمهورية السودان محملة بأطنان من ‏المساعدات الإنسانية التى تشمل كميات كبيرة من…

انتهت رحلات الجسر الجوى للمساعدات الإنسانية العاجلة المرسلة للأشقاء ‏السودانيين بإقلاع ثلاث طائرات نقل عسكرية على مدار يومين من قاعدة شرق ‏القاهرة الجوية متجهة إلى مطار الخرطوم الدولى بجمهورية السودان محملة بأطنان من ‏المساعدات الإنسانية التى تشمل كميات كبيرة من المواد الغذائية والبطاطين والأدوية ‏والمستلزمات الطبية ومواد التطهير المقدمة من وزارتى الدفاع والصحة والسكان ‏وجمعية الهلال الأحمر المصرية وذلك فى إطار الروابط القومية وموقف مصر الداعم ‏تجاه الأشقاء السودانيين والتضامن الكامل معهم فى مواجهة المحن والأزمات .‏

جاء ذلك استمراراً لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد ‏الأعلى للقوات المسلحة بتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء السودانيين لمجابهة كافة المحن ‏والأزمات التى يتعرضون لها .‏

تأتى تلك المساعدات فى إطار الدعم المقدم من جمهورية مصر العربية مصر تجاه ‏السودان الشقيق للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنيين السودانيين .‏