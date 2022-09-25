مصر ترسل مساعدات للأشقاء فى دولة الصومال (صور)

أقلعت طائرتا نقل عسكريتان محملتان بكمية من المساعدات المقدمة إلى جمهورية الصومال الشقيقة للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأشقاء فى دولة الصومال، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار استمرار الدعم والتضامن المصرى فى مختلف المحن والأزمات مع الأشقاء داخل القارة الأفريقية.

كما قامت القوات المسلحة بدفع (2) طاقم طبى على متن الطائرتين لتنفيذ إجراءات الإخلاء الطبى لعدد من مصابى الجيش الصومالى إثر إصابتهم خلال العمليات الإرهابية بالصومال لتلقى العلاج بمستشفيات القوات المسلحة.

وقامت إدارة الخدمات الطبية على الفور برفع حالة الإستعداد بمستشفيات القوات المسلحة التى تم نقل المصابين إليها من خلال عدد من عربات الإسعاف المجهزة طبياً وتقديم جميع أوجه الرعاية الطبية لهم.

يأتى ذلك تأكيداً على متانة الروابط التاريخية التى تجمع بين مصر والصومال، وانطلاقا من دور مصر الرائد تجاه دول القارة الأفريقية فى مختلف الظروف وتقديم الدعم والتضامن الكامل لهم.