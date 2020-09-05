مصر ترسل مساعدات طبية ومواد تطهير للعراق لمواجهة انتشار كورونا

أعدت القوات المسلحة كميات كبيرة من المساعدات الطبية ومواد التطهير، التى تساهم فى تخفيف العبء عن دولة العراق في مواجهة انتشار فيروس كورونا، وانطلاقاً من الدور المصرى الرائد تجاه الدول الشقيقة فى أوقات المحن والأزمات .

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار تضامن مصر مع شعب العراق الشقيق للمساهمة فى مجابهة انتشار كورونا. مصر ترسل مساعدات للعراق

وأقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى دولة العراق محملة بكميات كبيرة من المستلزمات الطبية ومواد التطهير المقدمة من جمهورية مصر العربية فى إطار العلاقات والروابط التاريخية التى تجمع مصر بدولة العراق.

وكان فى استقبالها عدد من المسئولين بجمهورية العراق .

وأكد الدكتور أحمد نايف الدليمى سفير جمهورية العراق بمصر على مدى أهمية تلك المساعدات فى مساهمة قطاع الصحة العراقى فى مجابهة إنتشار فيروس كورونا مشيداً بالجهود والمساعى المصرية فى مساندة الدول العربية والأفريقية مقدماً الشكر والتقدير لمصر حكومة وشعباً .

ومن جانبهم أعرب الجانب العراقى عن عميق الشكر والإمتنان بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية والوقوف بجانبها فى أوقات المحن والأزمات.

وأكدوا أن تلك المساعدات تعكس روح المحبة والأخوة بين الشعبين الشقيقين .