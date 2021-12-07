مصر ترسل مساعدات طبية ودوائية للأشقاء في دولة جنوب السودان

أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار (جوبا) بجمهورية جنوب السودان محملة بأطنان من المساعدات الطبية والدوائية المقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى جمهورية جنوب السودان للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأشقاء فى دولة جنوب السودان .

يأتى ذلك فى إطار الدعم المصرى المتواصل للدول الصديقة والشقيقة فى مختلف المحن والأزمات، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ومن جانبهم أعرب مسئولو دولة جنوب السودان على تقديرهم الكامل للجهود التى تبذلها الدولة المصرية حكومةً وشعباً لمساندة أخوانهم من شعوب القارة، مؤكدين أن تلك الوقفات الإنسانية تمثل مكانة كبيرة فى الوجدان مما يسهم فى تعميق العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين الشقيقين.

وتأتى تلك المساعدات تأكيداً على دور مصر الرائد تجاه دول القارة الأفريقية فى مختلف الظروف وتقديم الدعم والتضامن الكامل لهم لتجاوز جميع الأزمات التى تواجه شعوب القارة.