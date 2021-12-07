سيـــاســة

مصر ترسل مساعدات طبية ودوائية للأشقاء في دولة جنوب السودان

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى
أحمد اللاهوني 12:47 م, الثلاثاء, 7 ديسمبر 21 12:47 م, الثلاثاء, 7 ديسمبر 21

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أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار (جوبا) بجمهورية جنوب السودان محملة بأطنان من المساعدات الطبية والدوائية المقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى جمهورية جنوب السودان للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأشقاء فى دولة جنوب السودان .

يأتى ذلك فى إطار الدعم المصرى المتواصل للدول الصديقة والشقيقة فى مختلف المحن والأزمات، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

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ومن جانبهم أعرب مسئولو دولة جنوب السودان على تقديرهم الكامل للجهود التى تبذلها الدولة المصرية حكومةً وشعباً لمساندة أخوانهم من شعوب القارة، مؤكدين أن تلك الوقفات الإنسانية تمثل مكانة كبيرة فى الوجدان مما يسهم فى تعميق العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين الشقيقين.

 وتأتى تلك المساعدات تأكيداً على دور مصر الرائد تجاه دول القارة الأفريقية فى مختلف الظروف وتقديم الدعم والتضامن الكامل لهم لتجاوز جميع الأزمات التى تواجه شعوب القارة.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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