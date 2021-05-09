سيـــاســة

مصر ترسل مساعدات طبية للهند لمواجهة تفشي فيروس كورونا

بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي
أحمد اللاهوني 5:36 م, الأحد, 9 مايو 21 5:36 م, الأحد, 9 مايو 21

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أقلعت ثلاث طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى دولة الهند، في إطار الدعم والتضامن مع الدول الصديقة وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

يأتى ذلك فى إطار المساهمة لتخفيف العبء عن الشعب الهندى بسبب سرعة تفشى فيروس كورونا وارتفاع معدلات الإصابة والوفيات فى ظل الأزمة الراهنة والنقص الحاد فى الأدوية والمستلزمات الطبية وأدوات الوقاية والحماية .

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تأتى تلك المساعدات استمراراً للدور المصري الرائد تجاه الدول الشقيقة والصديقة من مختلف الدول وتقديم الدعم والتضامن الدائم فى أوقات المحن والأزمات .

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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