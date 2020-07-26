سيـــاســة

مصر ترسل مساعدات طبية للحكومة الشرعية في اليمن (صور)

بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة
المال - خاص 8:35 م, الأحد, 26 يوليو 20 8:35 م, الأحد, 26 يوليو 20

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أصدر الفريق أول، محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أوامره للإدارات التخصصية بإعداد وتجهيز شحنة مساعدات من المستلزمات الطبية والمطهرات للوقوف بجانب اليمن الشقيق فى محنته ومجابهة إنتشار فيروس كورونا والأوبئة الأخرى المنتشرة باليمن.

وتم نقل المساعدات عبر طائرة نقل عسكرية ليتم تسليمها للحكومة الشرعية في اليمن من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والمساعدات الإنسانية بالرياض .

وجاء ذلك بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للمشاركة فى تقديم الدعم وتخفيف العبء عن كاهل الأشقاء اليمنيين لمجابهة إنتشار فيروس كورونا .

تأتى تلك المساعدات إنطلاقاً من الروابط القومية وموقف مصر الثابت تجاه أشقائها من الدول العربية والتضامن والتعاون الكامل معهم من أجل مواجهة المحن والأزمات .

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بقلم المال - خاص

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