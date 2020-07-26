مصر ترسل مساعدات طبية للحكومة الشرعية في اليمن (صور)

بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة

أصدر الفريق أول، محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أوامره للإدارات التخصصية بإعداد وتجهيز شحنة مساعدات من المستلزمات الطبية والمطهرات للوقوف بجانب اليمن الشقيق فى محنته ومجابهة إنتشار فيروس كورونا والأوبئة الأخرى المنتشرة باليمن.

وتم نقل المساعدات عبر طائرة نقل عسكرية ليتم تسليمها للحكومة الشرعية في اليمن من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والمساعدات الإنسانية بالرياض .

وجاء ذلك بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للمشاركة فى تقديم الدعم وتخفيف العبء عن كاهل الأشقاء اليمنيين لمجابهة إنتشار فيروس كورونا .