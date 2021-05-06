سيـــاســة

مصر ترسل مساعدات طبية للأشقاء فى تونس 

بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى
أحمد اللاهوني 7:55 م, الخميس, 6 مايو 21 7:55 م, الخميس, 6 مايو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى الشعب التونسى الشقيق.

يأتى ذلك استمراراً لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وفى إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب التونسى الشقيق فى مختلف الأزمات والمحن .

اقرأ أيضا  اتحاد الجمعيات الأهلية: انخفاض معدل الفقر فى مصر إلى 29.7% لأول مرة منذ 1999

وتعد تلك المساعدات تأكيداً على متانة الروابط التاريخية التى تجمع بين مصر وتونس ، والعلاقات المصرية التونسية المتميزة التى تحظى بكل التقدير والإحترام على مستوى الشعبين الشقيقين . 

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

ملف الكاتب أحمد اللاهوني

اقرأ أيضاً

الخارجية: مناقشات صريحة مع الوفد التركي تخضع للتقييم استعدادا للخطوات المقبلة

سمر السيد 6:08 م, الخميس, 6 مايو 21

السيسي يصدر 5 قرارات جمهورية اليوم

المال - خاص 3:31 م, الخميس, 6 مايو 21

رئيس الوزراء يبحث مع السفير التونسي الإعداد لاجتماعات اللجنة العليا و إنشاء خط ملاحي بين البلدين

صفية حمدي 12:15 م, الخميس, 6 مايو 21

الحكومة : لا حظر على حركة المواطنين ولا المواصلات والفيديو المتداول قديم

صفية حمدي 11:59 ص, الخميس, 6 مايو 21

«تنمية الصادرات» يطالب البرلمان بتعديل تشريعي يسمح بميكنة أرشيف الصندوق

ياسمين فواز 10:41 ص, الخميس, 6 مايو 21

الشباب والرياضة: صلاة العيد ليست فى الملاعب و الساحات وتأجيل أى جمعيات عمومية حتى 30 يونيو

المال - خاص 9:26 ص, الخميس, 6 مايو 21