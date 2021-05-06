مصر ترسل مساعدات طبية للأشقاء فى تونس 

أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى الشعب التونسى الشقيق.

يأتى ذلك استمراراً لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وفى إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب التونسى الشقيق فى مختلف الأزمات والمحن .

وتعد تلك المساعدات تأكيداً على متانة الروابط التاريخية التى تجمع بين مصر وتونس ، والعلاقات المصرية التونسية المتميزة التى تحظى بكل التقدير والإحترام على مستوى الشعبين الشقيقين .