سيـــاســة

مصر ترسل مساعدات طبية لـ 30 دولة أفريقية للمساعدة في احتواء «كورونا»

تم توجيه الدفعة الأولى من المساعدات إلى ١٠ دول أفريقية ، وجار استكمال إجراءات شحن الدفعة الثانية لـ٢٠ دولة أخرى خلال الفترة المقبلة
سمر السيد 7:16 م, السبت, 5 سبتمبر 20 7:16 م, السبت, 5 سبتمبر 20

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أكد بيان صحفي لوزارة الخارجية ، أن ذلك في إطار مساهمة مصر في الصندوق الأفريقي للاستجابة لفيروس كورونا “كوفيد -١٩” التابع للاتحاد الافريقي.

وذلك في إطار علاقات الأخوة والصداقة التي تجمع مصر بالدول الأفريقية ، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إرسال مساعدات عينية طبية بقيمة ٤ مليون دولار إلى ٣٠ دولة أفريقية لمساعدتهم في جهودهم لاحتواء التحديات الناجمة عن انتشار جائحة “كورونا”.

وبناءً عليه، كلف وزير الخارجية سامح شكري، السفيرة سها جندي مساعد وزير الخارجية مدير إدارة المنظمات والتجمعات الأفريقية.

بتنسيق جهود وزارة الخارجية بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المصرية المعنية بما في ذلك هيئة الشراء الموحد للمستلزمات الطبية ووزارتي الطيران المدني والمالية وشركة مصر للطيران، وذلك للإعداد لإرسال المساعدات الطبية إلى الدول الأفريقية، والتي بلغت كل شحنة منها في حدود واحد ونصف طن لكل دولة أفريقية.

وتم بالفعل توجيه الدفعة الأولى من المساعدات في هذا الإطار إلى ١٠ دول أفريقية.

وجار استكمال إجراءات شحن الدفعة الثانية لـ٢٠ دولة أخرى خلال الفترة المقبلة.

واستقبلت السفيرة “جندي”، مساء أمس ٤ سبتمبر الجاري بمطار القاهرة الدولي، عدداً من سفراء الدول المعنية، وذلك ضمن ترتيبات إرسال المساعدات، والذين أعربوا عن تقديرهم للجهود المصرية؛ حيث انطلقت فجر اليوم ٥ سبتمبر طائرة مصر للطيران محملة بالمساعدات الطبية الإنسانية.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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