سيـــاســة

مصر ترسل مساعدات طبية لجمهورية تنزانيا الاتحادية

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي
أحمد اللاهوني 3:33 م, الخميس, 13 يناير 22 3:33 م, الخميس, 13 يناير 22

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أقلعت طائراتان عسكريتان محملتان بأطنان من المساعدات الطبية مقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية، متجهة إلى جمهورية تنزانيا الاتحادية، للمساهمة في تخفيف الأعباء عن المواطنيين بتنزانيا .

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار استمرار دعم وتضامن مصر مع الشعوب الأفريقية في مختلف الظروف .

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كما تأتى تلك المساعدات تأكيدا على دور مصر المحوري فى محيطها القارى، ولمساندة جهود الدول الأفريقية فى تجاوز كافة الأزمات التى تواجه شعوب القارة .

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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