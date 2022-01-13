مصر ترسل مساعدات طبية لجمهورية تنزانيا الاتحادية

أقلعت طائراتان عسكريتان محملتان بأطنان من المساعدات الطبية مقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية، متجهة إلى جمهورية تنزانيا الاتحادية، للمساهمة في تخفيف الأعباء عن المواطنيين بتنزانيا .

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار استمرار دعم وتضامن مصر مع الشعوب الأفريقية في مختلف الظروف .